أضرار حقن المضاد الحيوي للأطفال.. «تسبب التوحد وتُدمر المناعة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، يُصاب الأطفال بنزلات برد عديدة، ويعاني أغلبهم من كثرة الإصابةبالأمراض التنفسية المختلفة وتأتي في مقدمتها نزلات البرد والأنفلونزا، وذلك يرجع لأسباب عديدة منها تغير الجو وانخفاض درجات الحرارة مع ضعف مناعة الأطفال، وتلجأ الأمهات في هذه الحالات إلى إعطائهم حُقن المضاد الحيوي، وقد ينتج عنها أضرارًا كبيرة على الصحة، لذلك نقدم لكِ أضرار حُقن المضاد الحيوي للأطفال.

أضرار حقن المضاد الحيوي للأطفال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رفعت الجابري، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال لقاء سابق في برنامج «العيادة»، المعروض على قناة الحياة، إنّ أضرار حٌقن المضاد الحيوي للأطفال كبيرة، وتُعدّ من الأدوية التي تدمر الجسم والحياة، وتكمن خطورة المضاد الحيوي للأطفال في العديد من الأضرار العامة، ونستعرضها على النحو التالي:

- عدم الاستقرار في مستوي كرات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة، وبالتالي تعمل على تدمير وظائف المناعة في الجسم.

- التعرض للإصابة بمرض التوحد، لأن كرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول ضد مرض التوحد.

- الإصابة بأمراض القولون وآلام المعدة لأن الحقن تدمر الأمعاء.

- القضاء على البكتيريا النافعة في الأمعاء.

- الإصابة بالعدوى الفطرية، إذ أن تدمير البكتيريا النافعة يسبب عدم القيام بدورها في مراقبة الفطريات الموجودة بشكل طبيعي في الجسم.

ونوه «الجابري» أنه بدلًا من تناول المضادات الحيوية والحقن يجب الحصول على اللقاحات الخاصة بالأنفلونزا، وتطعيم الطفل ضد الأنفلونزا الموسيمية والبيكتيرية والمكورات الرئوية لمناعة أفضل.

بدائل حقن المضاد الحيوي للأطفال

وقالت الدكتورة دعاء حامد، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومي التغذية، في حوار سابق لـ«هُن» إنّ رفع مناعة الأطفال في الشتاء يتطلب العديد من المهام عليكِ أن توجهيها لأبنائك:

- ادفعيهم للاهتمام بممارسة الرياضة حتى بعض التمرينات الخفيفة بالمنزل.

- احرصي على عدم تناول المضادات الحيوية لأنها قد تساهم في بطء الرد المناعي في حال التعرض للعدوى.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضار، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات التي تدعم سير عملية محاربة الجهاز المناعي للأمراض.

- غذيهم بالأطعمة التي تشمل فيتامين «د»، فنزلات البرد تصل إلى ذروتها في الشتاء عندما تكون مستويات فيتامين «د» لديهم منخفضة، وتقلل مكملات فيتامين «د» من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

ونصحت «حامد» باستخدام بعض الخيارات العشبية، المتوفرة على شكل مشروبات لأنها ترفع مناعة الأطفال في الشتاء وتقلل خطر الإصابة بنزلات البرد.