الامارات | تعاني من نوبات جوع سريعة ومزاج سيئ.. فتش عن الكربوهيدرات في غذائك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح خبراء تغذية الألمان بالاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في أطعمة مثل البطاطا، مع استبدال الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة، والتي تكون أبطأ في الهضم وتمد الجسم بالمزيد من العناصر والفيتامينات المهمة.

وأوضح الخبراء - حسب مجلة «فرويندين» الألمانية - أن الكربوهيدرات تعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم؛ إذ تمده بالطاقة اللازمة للعمليات الحيوية والحركة والتركيز طول اليوم، كما أن تجنب الكربوهيدرات بشكل كامل بات أمراً صعباً، فهي عنصر أساسي في العديد من الأطعمة، لكن على الرغم من حاجة الجسم لها إلا أن الإفراط في تناولها يتسبب في كثير من الأضرار، ومنها الشعور بالتعب.

ويترتب على تناول الكربوهيدرات الشعور بالحيوية لكن لفترة قصيرة، بسبب ارتفاع سكر الدم المفاجئ، ولخفضه يتم إفراز الأنسولين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر مرة أخرى، ويترتب عليه اختفاء دفعة الطاقة التي أطلقها الجسم في البداية بنفس السرعة التي ظهرت بها تاركة وراءها شعوراً بالتعب، ويتضح هذا التأثير بشكل خاص على الكربوهيدرات «البسيطة»، كما أنه يظهر أيضاً على شكل نوبات من الجوع الشديد والحالة المزاجية السيئة.