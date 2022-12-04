حكاية «فاكس» أرسلته ابنة مفيد فوزي على مكتبه: «بابا أنا جالي عريس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة مفيد فوزي، واحدة من الشخصيات التي أثرت بصورة كبيرة في حياة الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، إذ جمعت «حنان» علاقة قوية ومترابطة مع والدها، وهو ما كشفا عنه الثنائي في العديد من اللقاءات الإعلامية والتلفزيونية سويًا، معبرين عن مدى تأثر كل منهما بوجود الآخر في حياته، وكذلك المواقف المميزة والطريفة بينهما.

وبشكل كبير اعتادت ابنة مفيد فوزي على الظهور مع والدها في العديد من المناسبات والمواقف المختلفة، وتصدرت صورهما سويًا أحاديث العديد من المنصات الإعلامية المختلفة.

ابنة مفيد فوزي عن والدها: دستوري في الحياة

وخلال أحد اللقاءات التلفزيونية التي تقدمها ابنة مفيد فوزي، حل والدها ضيفًا معها، وبدأ كل من الطرفين الحديث عن الآخر أمام المتابعين، والكشف عن مدى قوة علاقتهما ببعضهما البعض التي اتسمت بقوتها بينهما.

وخلال تقديم الإعلامية حنان مفيد فوزي لضيافة والدها الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، وصفته ببعض العبارات المؤثرة، قائلة عنه «إنه الحزب الحاكم لقلبي، والقيمة المثلى في عقلي، ودستوري في الحياة، وقنديلي في العتمة، ودليلي في الغربة، وجار قمري، وشمس أيامي، وصديق عمري».

مفيد فوزي عن ابنته: «مسنود عليها»

وخلال اللقاء التقط الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي أطراف الحديث مع ابنته، متحدثًا أمام المشاهدين عن طبيعة علاقته القوية والقريبة بها، كاشفًا عن أنها سنده في الحياة، «أنا الآن مسنود عليها».

وواصل الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، الحديث عن ابنته أثناء ضيافتها له، كاشفًا عن أكثر ما يحبه بها، وكذلك أسوأ ما بشخصيتها من وجهة نظره، «أكتر حاجة بحبها في حنان حنيتها الطاغية، يعني تملك درجة من الحنية تتوزع على قرية، وأسوأ ما في حنان أحيانًا كثيرًا هي تقدير المواقف، أي ترى الشيء ده مبالغ فيه وقد لا يستحق، وترى الشيء ده تافه وقد يستحق».

أما عن شدة تعلق ابنته به، روى الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي أحد المواقف المؤثرة لـ«حنان»، «زمان حنان لما كنت أنام الضهر وهي طالبة في مرحلة الجامعة، كانت تيجي عليا وتميل عشان تسمع دقات قلبي».

نصيحة مفيد فوزي لابنته وموقف طريف بينهما

وبحديث عفوي بين الأب وابنته أمام المتابعين، وجه الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي لها نصيحة، قائلًا «أنا بحاول بإخلاص لا حدود له أن أحميكي من نفسك، وكل امرأة في الدنيا تحتاج إلى إنسان مخلص يحميها من نفسها».

وفي لقاء نادر للكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي مع برنامج «يا تلفزيون يا»، كشف عن تفاصيل موقف طريف جمع بينه وبين ابنته «حنان»، وذلك بإرسالها له «فاكس» إلى مقر عمله، وأخبرته خلاله بأنه هناك شابًا سيأتي إلى المنزل ليتقدم لخطبتها، «إذ فجأة تكتبلي فاكس وتبعتهولي على الجورنال، وتقولي إن في شاب جاي الساعة 7، يطلب إيدي».

معلومات عن ابنة مفيد فوزي

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن حنان ابنة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي:

1- هي ابنة الإعلامي الراحل مفيد فوزي، والإذاعية الراحلة آمال العمدة.

2- التحقت بمجال الإعلام على خطى والديها، وعملت كصحفية ومذيعة في العديد من المنصات الشهيرة.

3- حصلت ابنة مفيد فوزي على دبلومة تثقيفية في علم الفلك بجامعة مونتريال الكندية عام 1995

4- وفي عام 1997، اجتازت الدراسات العليا، من الولايات المتحدة الأمريكية عن رسالتها سيكولوجية الحلم عند فرويد.