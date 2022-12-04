7 أخطاء كارثية تؤدي لانفجار فرن البوتجاز والميكرويف.. احذري الفلفل الحار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عند الوقوف داخل المطبخ قد تحدث بعض الأخطاء غير المقصودة والتي تبدو بسيطة، لكنها تؤدي في النهاية إلى حدوث كوارث جسيمة، تشكل خطرًا على أصحاب المنزل، خاصة عند انفجار زجاج البوتجاز أو الميكرويف، كونهما من أكثر الأجهزة استخدامًا أثناء عمليات الطهي على مدار اليوم.

أسباب انفجار الميكرويف

وخلال السطور الآتية، نكشف أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار زجاج الميكرويف وكذلك البوتجاز، نقلًا عن ما ذكر موقع kitchen cuddle العالمي المعني بشؤون المنزل.

1. استخدام المعادن في الطبخ

إذا نظرتي إلى دليل التعليمات الخاص بأي فرن ميكروويف، ستلاحظي أن الحاويات المعدنية غير مناسبة للطهي في الميكروويف، لاحتوائها على إلكترونات حرة عندما تمر الموجات الدقيقة عبرها فإنها تهتز بسرعة، وهو ما يولد حرارة داخل المعدن، ومع ارتفاع درجة الحرارة، سيستمر المعدن ويمكن أن يحرق فيها الميكروويف.

2. طهي أطعمة معينة

بعض الأطعمة وعلى رأسها البيض، يمكن أن تسبب حرائق الميكروويف بسبب شكلها وهيكلها، خاصة عند وضع بيضة كاملة بقشرتها، لأن القشرة سليمة، فهناك مساحة صغيرة جدًا داخلها لطهي الطعام، وعندما تضع البيضة في الميكروويف، تتحول الرطوبة الموجودة بداخلها إلى بخار، مما يؤدي إلى زيادة الضغط عليها، ويجبرها على الانفجار، كذلك الفلفل الحار من الأطعمة التي تنفجر داخل الميكرويف، لاحتوائه على مادة كيميائية تسمى الكابسيسين وهي متطايرة.

3. خلل في الصنع أو الأسلاك

تركز معظم شركات أفران الميكروويف على جوانب السلامة عند تصميم هذا الجهاز بشكل آمن، وستضمن إجراءات البناء والسلامة المتينة المطبقة إيقاف تشغيل الجهاز في حالة حدوث أي مشكلات غير متوقعة في الطاقة، لكنه في بعض الأوقات النادرة يكون هناك عيوبًا في الصنع والسلامة تؤدي إلى حدوث تلك الأزمة.

أسباب انفجار البوتجاز

1- وجود تشققات دقيقة بالزجاج الخارجي للبوتجاز تتطور وتزداد مع مرور الوقت.

2- تستخدم غالبية الأفران الحديثة نوعًا من الزجاج يعرف بـ «المقسى»، وهو الذي يتم تصميمه في درجات حرارة عالية، ومن ثم يُبرد بسرعة، لكنه قد ينفجر عند تعرضه للضغط المستمر.

3- يمكن أن تتسبب بعض الأنواع الخاطئة من منتجات التنظيف في تلف الزجاج الخارجي لفرن البوتجاز أيضًا.

4- وجود عيوب في الصناعة.