بمكونات متوفرة في منزلك.. كيف تمنعين تساقط الشعر بغزارة؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتعدد الأسباب الطبيعية لتساقط الشعر، والتي من بينها تساقطه لإتمام دورته الصحية، لكن في بعض الأحيان قد تكون أزمة بالغة، مع ملاحظة تساقطه بقوة خاصة بعد غسله وتمشيطه، وهو ما يزعج أصحابه خاصة من السيدات.

نصائح لحماية الشعر من التساقط للأبد

وللتغلب على هذه الأزمة، قدم موقع byrdie العالمي، مجموعة من الحلول الفعالة والأبدية التي تساهم على علاج تساقط الشعر، وكذلك حمايته من التلف.

تناول حمية غذائية متوازنة

ابحثي عن الأطعمة المليئة بالفيتامينات والدهون الصحية، مثل البيض أو الأفوكادو والأسماك الدهنية، وكذلك الخضروات الورقية لحصولها على العديد من الألياف الغذائية المهمة لصحة الشعر.

تجنب تسريحات الشعر الضيقة

تقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أنه يمكنك المساعدة في منع تساقط الشعر، من خلال شده وربطه بإحكام، فقط جربي تركه منسدلًا خلال النوم، والبحث عن تسريحات سهلة تسمح بانسيابه عند الخروج من المنزل.

الحصول على قسط كاف من النوم

احصلي على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم خلال اليوم، ويحتاج الجسم والعقل إلى هذا القدر للتجدد صحيًا، وثبت أيضًا أن الهرمون الذي يساعد في تنظيم دورة نومك، الميلاتونين يعزز نمو الشعر.

الحصول على أوميجا 3

يوصى أيضًا بالحصول على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي، لأنها تساعد في تعزيز نمو الشعر بشكل فعال.