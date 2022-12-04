8 نصائح للتعامل مع حزن طفلك بطريقة صحيحة.. البيئة الآمنة مهمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

شعور الأطفال بالحزن أمر قد يجد بعض الآباء صعوبة بعض الشيء عند التعامل معه، وذلك لتمتعهم بعاطفة قوية وتعلق بالأشياء خاصة خلال مراحلهم العمرية الأولى، كشعورهم بالحزن على تلف لعبة ما، أو موت الحيوان الأليف الخاص بهم، أو التأثر ببكاء أحد من البالغين أمامهم، وغيرها من المواقف المتعددة.

نصائح للتعامل مع حزن الأطفال

ونظرًا لمواجهة بعض الآباء صعوبة في محاولة السيطرة على حزن الطفل، وكيفية المساهمة في التخفيف عنه، قدم موقع verywellfamily العالمي، المعني بشؤون صحة الطفل والأسرة، مجموعة من النصائح للتعامل الصحيح مع مشاعر حزن الصغار.

1- التحقق من صحة مشاعرهم، والحديث عنها بشكل واضح ومعمق.

2- مساعدتهم في معالجة المشاعر المعقدة، مثل الغضب والحزن والخوف والارتباك.

3- اسمح لهم بالتحدث عن تجربتهم في بيئة آمنة.

4- قدمي الدعم النفسي له.

5- الحديث عن كل المشاعر التي تنبع من الحزن.

6- ترشيح بعض القصص الطريفة للقراءة، أو الألعاب المفضلة للهو بها.

7- تحديد استراتيجيات للتعامل مع الخوف.

8- ساعديه على تعلم كيفية نسيان خسارته.