أشكال مختلفة لترابيزات مودرن وكلاسيك.. اعتمديها في منزلك «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الكثير من العرائس والسيدات عن أفكار لمناضد وترابيزات كلاسيك ومودرن لتتمكن من إضافة لمستها الجذابة على المنزل، لإضافة لمسة حديثة ومفيدة للمنزل وهذا لأن تربيزات الريسبشن من القطع المهمة التي لا يمكن أن تستغني عنها، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» أشكال مختلفة لترابيزات مودرن وكلاسيك لتعتمديها في منزلك.

ترابيزات خشب

تعد الترابيزات الخشب مختلفة الأشكال وسميكة ولن تتعرض للتلف بسهولة كما يمكنكِ اختيار الكراسي التي تودينها مع الترابيزة للأنتريه سواء كانت بنفس اللون أو بلون آخر.

ترابيزات خشب بقطع من الزجاج

إذا كنتِ تمتلكين عائلة ذات أفراد كبيرة ولا يوجد ضرر على الأطفال يمكنك إضافة الزجاج إلى الترابيزة سوف يعطيها شكلًا أنيقًا.

ترابيزات خشب ممزوج مع قماش الأنتريه

تشتهر التصميمات الحديثة للترابيزات بالتصميم الخشبي الممزوج بقماش الأنتريه والذي يساعدك على التأقلم مع أي لون.

الترابيزات المغلقة

هذا النوع من التربيزات يقوم بتوفير مساحة كبيرة في المنزل ويزين شكل الصالة.

- أشكال مختلفة من الترابيزات

تتميز هذه الترابيزات بألوانها الأنيقة التي تضيف روح الإناقة والشياكة على المنزل.