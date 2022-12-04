ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأحمر المطحون؟.. «فوائد لا تتخيلها»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الفلفل الأحمر المطحون أو مسحوق الفلفل الأحمر من التوابل المهمة في كل مطبخ بسبب طعمه المميز كما أن له أيضًا فوائد مهمة لصحة القلب ومنع قرحة المعدة وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، أما بالنسبة للفلفل نفسه هو من الخضروات المهمة لتعزيز المناعة بجانب استخدامه في السلطات الخضراء للأشخاص الذين يتبعون انظمة غذائية صحية لـ«الدايت».

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأحمر المطحون؟

بجانب الطعم الذي يضيفه الفلفل الأحمر المطحون إلى الطعام، فهو أيضًا صديق جيد للمعدة لأنه يمنع إصابتها بالقرحة، أثبتت بعض الدراسات العلمية أنه يساعد في منعها عن طريق قتل البكتيريا من خلال تحفيز خلايا بطانة المعدة لإفراز المواد الوقائية، وفقًا لموقع «health line».

تعزيز صحة القلب

من فوائد الفلفل الأحمر المطحون تعزيز صحة القلب، إذ أن رش الفلفل الأحمر فوق الطعام الخاص بك يحسن من صحة قلبك، ذلك لأنه يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ومستويات الدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية مع زيادة قدرة الجسم على إذابة مادة الفيبرين، وهي مادة أساسية لتكوين جلطات الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية.

فقدان الوزن

يساعد الفلفل الأحمر المطحون في إستهلاك السعرات الحرارية في جسمك لإنتاج الطاقة مما يسبب الشعور بالحرارة، كذلك الفلفل الأحمر الحلو يحتوي على مواد تزيد بشكل ملحوظ من إنتاج الحرارة واستهلاك الأكسجين لأكثر من 20 دقيقة بعد الأكل.

ينظم مرض السكري ويعزز المناعة

يساعد تناول الفلفل الحار في تنظيم السكر في الدم، لأنه يساعد على التقليل من خطر ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، وهو اضطراب يرتبط مع مرض السكري من النوع 2.

قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية، في حوار سابق لـ «هن»، إن الأحمر المطحون يعمل على تعزيز المناعة، لأنه يعتبر مصدًرا بديلا ممتاًزا لفيتامين سي.