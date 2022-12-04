نصائح لجعل حياتك الأسرية هادئة.. «ترتيب المنزل والثقة المتبادلة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحب السيدات وربات المنزل دومًا أن يكون بيتهن مليء بالهدوء والسعادة وعدم حدوث مشاكل مع أسرتها ولا شريك حياتها، ويحدث ذلك ببنود احترام يجب إتباعها حتى تمنعي حدوث أية مشكلات، لذلك نقدم لكن من خلال «هُن» نصائح لجعل حياتك الأسرية هادئة ومستقرة لتنعمي بحياة ناجحة يسودها المودة والطمأنينة.

في هذا الصدد قال أحمد هارون أخصائي الطب النفسي، خلال لقاء سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا» المُذاع على قناة «Cbc» أنه حسب الأفكار تتشكل الأقدار وأن الغرض من الحياة الأسرية في الأساس هو العيش بسلام وهدوء لحياة هادئة أكثر استقرارًا يسودها المودة والطمأنينة، وعدد النصائح التي يتم تقديمها لكل زوج وزوجة لحياة أسرية هادئة.

نصائح لحياة زوجية هادئة

- رتبي منزلك للشعور بالمزيد من الهدوء وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل منزلك مكانًا هادئا مثل تنظيف المنزل باستمرار.

- احترام الأسرة فعلى الزوجين أن يحترم كل منهما الآخر، حيث يساعد على تقوية العلاقة بين الزوجين وهدوء المنزل.

- إبعاد الحزن والمشاكل عن المنزل، لأن الحزن يُقلل من المناعة النفسية للمنزل ويجعل الحياة مليئة بالتوتر.

- إدارة الحوار بهدوء وبوعي للوصول لحل لكل المشكلات.

- التفاهم بين الزوجين هو الأساس فى خلق أسرة سعيدة وحياة هادئة.

الثقة المتبادلة

- الثقة المتبادلة وعدم الخوف الدائم من أي شيء منعًا لحدوث المشاكل.

- عدم تدخل أي أطراف خارجية في مشاكل داخل المنزل، حتى وإن كان من أحد أفراد أسرة، لأن المشكلة تكبر عند تدخل أشخاص خارجية بها لا يعرفون تفاصيل المشكلة.

- إبعاد الوساوس القهرية والتوهم عن ذهنك وحسن الظن.

- لا تعددي المهام عليكِ حتى لا تشعري بالتوتر وعدم الهدوء.

- معرفة دائمًا أن العلاقة الزوجية والعلاقة مع الأبناء أساسها المودة والرحمة.