طريقة عمل دجاج محشي بالمشمش.. «أكلة لذيذة وجديدة حضريها لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ المحشية هي إحدى طرق إعداد الدجاج كما أن الدجاج من الأكلات الرئيسية المحببة إلى الصغار والكبار والمناسبة للعزومات والحفلات، ويمكن أن تُحشى بالخضار أو الأرز أو المكسرات والجديد اليوم طريقة حشو الفراخ بالمشمش لاحتوائه على سعرات حرارية قليلة وقيمة غذائية عالية، لذلك نقدم لكِ من خلال «هُن» طريقة عمل دجاج محشي بالمشمش على خُطى الشيف عماد الخشت.

طريقة عمل الدجاج محشي بالمشمش

المقادير:

- صدور فراخ مخلية كبيرة.

- 4 ملاعق فستق مجروش.

- مشمش مجفف مفروم.

- رشة ملح.

- ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

- ملعقتان مربى مشمش كبيرة.

- كوب ونصف ماء.

- كوب كريمة.

- ملعقة صغيرة نشا.

- نعناع أخضر.

- مشمش مجفف مفروم.

- ملعقة صغيرة عيدان قرنفل.

- ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير:

- أحضري طاسة وضعي بها ماء وعيدان القرنفل واتركيه حتى يغلي ويتصاعد رائحة القرنفل.

- زيلي القرنفل وضعي المشمش ومربي المشمش وورقتين نعناع والكريمة وقلبي جيدًا.

- ضيفي النشا واستمري في التقليب حتى يتكثف الخليط.

- استمري بالتقليب بالملعقة حتى لا تتكتل النشا وضيفي أوراق النعناع حتى تأخذ الرائحة ثم أزيليه.

- ضيفي الفستق والمشمش والملح واستمري في التقليب حتى يسخن الخليط.

- قطعي صدور الفراخ نصفين وضيفي بها المكسرات.

- ضعي جزء من الخليط بداخل الفراخ واغمسيها بالخليط.

- اضغطي برفق على صدور الفراخ ولضمان عدم التفكك اغلقيها بخلة الطعام.

- ضعي الفراخ على النار مع بضع من الزبدة واتركيها حتى تنضج.

- أخرجي الفراخ وضعي عليها الصوص وزينيها بالمشمش وقدميها لأولادك.

طريقة تحضير أخرى لفراخ محشي بالمشمش

المقادير:

- نصف كيلو شرائح صدور الدجاج المخلية.

- ملعقتان صغيرتان زيت زيتون.

- فصان ثوم مفروم.

- كوب من المشمش.

- كوب عصير برتقال.

طريقة التحضير:

- صدور الدجاج تشوح فوق نار متوسطة الحرارة في ملعقة واحدة من زيت الزيتون أو الزيت العادي.

- قلبي الفراخ علي كلا الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.

- اتركي صدور الدجاج في إناء وغطيها حتى تظل ساخنة.

- سخني الزيت وضيفي الثوم ثم ضيفي المشمش وعصير البرتقال والتوابل واتركي الخليط حتى درجة الغليان.

- احشي الفراخ واتركيها حتى تنضج وقدميها لأولادك.

طريقة أخرى لفراخ محشي بالأرز

المقادير:

- دجاجة كاملة أو «حسب الحاجة».

- كوب أرز.

- نصف كوب ماء.

- كبد وقوانص.

نصف كوب عصير طماطم.

- بصلة متوسطة.

- توابل لسلق الدجاج كمون وملح وفلفل.

طريقة التحضير:

- ضعي الملح والتوابل والماء على الفراخ وقلبي المكونات جيدًا.

- اتركيها مكشوفة على نار عالية حتى تجف السوائل.

- ضيفي مقدار الأرز وحركيه لمدة دقيقة.

- أضيفي التوابل وحركي الأرز حتى ينضج وارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

- احشي الدجاج به وضعيها في صينية الفرن وضعي حولها الخضروات.

- غطيها وادخليها الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.