نصائح للتخلص من انتفاخ وجهك في الصباح.. احرص على الماء البارد

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عند الاستيقاظ في الصباح، بل والنظر في المرآة، ربما تجد وجهك منتفخا، إذ يحدث انتفاخ الوجه بسبب احتباس الماء، والذي يمكن أن يكون سببه الهرمونات والنظام الغذائي والإجهاد، أو بسبب الجفاف، والإفراط في تناول الكافيين والأملاح، يمكن أن يحدث ذلك أيضًا بسبب قلة النوم والحساسية وحتى الطقس.

لحسن الحظ، هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها سواء لمعالجة السبب الجذري أو لإزالة نفخة وجهك بسرعة في الصباح، وفقًا للموقع الهندي BOLDSKY.

اغمس وجهك في الماء البارد

خذ حمامًا باردًا أو اغمس وجهك في الماء البارد إذا استيقظت بوجه منتفخ، سيؤدي الماء البارد إلى انقباض أوعيتك الدموية لتقليل الاحمرار وترطيب بشرتك.

يمكنك تقليل الانتفاخ بسرعة عن طريق رش الماء البارد على وجهك أو استخدام كمادة باردة

جرب تدليك وجهك بمكعبات الثلج

احرص على تدليك أي بقع حمراء ومنتفخة بمكعبات الثلج، فأثناء استخدامك لبرد الماء وترطيبه مع ضغط يديك لتعزيز الدورة الدموية، سيبدأ وجهك في التورم.

ضع القليل من كريم يحتوي على الشاي الأخضر

يساهم هذا الكريم المحتوي على الكافيين أو زيت الوجه في الصباح، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل الغحمرار والانتفاخ حول العين المنتفخة، وإذا كان لديك الوقت، جرب قناع الشاي الأخضر للوجه.

التدليك

يعزز تدليك على إنتاج الكولاجين ويحسن الدورة الدموية ويقلل من الانتفاخ.

استخدام القهوة أو الشاي المطحون

قد يساعد استخدام القهوة المطحونة أو كيس شاي مبرد على تحفيز الجلد وتضييق الأوعية الدموية، مما يقلل الانتفاخ.

التمرين

يجد بعض الناس أن الركض السريع في الصباح أو ركوب الدراجة يقلل من الانتفاخ ويقلل من الشعور بالانتفاخ

نصائح عامة

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم، خاصة في وقت متأخر من الليل أو في وقت متأخر من الليل.

تجنب الكربوهيدرات المكررة في وقت لاحق من اليوم.

لا تأكل قبل النوم مباشرة.

تجنب الإفراط في النوم.

ابقَ رطبًا طوال النهار وحتى الليل من خلال تناول القدر الكافي من المياه.