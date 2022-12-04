هل لديك روتين للعناية بالجسم؟.. 5 خطوات تغنيك عن صالونات التجميل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لدينا جميعًا روتين للعناية بالبشرة، وروتين للعناية بالشعر، لكن هل لكم منكم روتين للعناية بالجسم؟ بينما تبذلين كل هذا الجهد في بشرتك وشعرك فإن تجاهل جسمك يجعل كل هذا الجهد غير مجدٍ، لذا عليك الاهتمام بجسدك تمامًا، كاهتمامك بشعرك وبشرتك أيضًا، من خلال عدة خطوات ثابتة وإليك روتين للعناية بالجسم، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي، المعني بالصحة والجمال.

الخطوة الأولى

تجنبي صابون الجسم والغسولات، التي تحتوي على الكبريتات، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجريد بشرتك من الزيوت الطبيعية ويؤثر على الحاجز الواقي للبشرة، ولكن اختاري المنتجات الطبيعية والخالية من البارابينز

الخطوة الثانية

ينصح بأن يستخدم الجميع مرطبا للجسم يجب أن تبحثي عن تركيبة تحتوي على حمض الهيالورونيك، أو الجلسرين، أو السيراميد لترطيب بشرتك بشكل فعال، فعند الخروج من الحمام، ضعي اللوشن المفضل لديك في أسرع وقت ممكن.

الخطوة الثالثة

يجب تغطية أي منطقة من جسمك تتعرض لأشعة الشمس بـ واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، فالتعرض للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة، وكذلك سرطان الجلد، لذا اختاري تركيبة لوشن خفيفة الوزن سريعة الامتصاص.

الخطوة الرابعة

إذا كنت تريدين بشرة ناعمة وخالية من النتوءات، استخدمي مقشرًا كيميائيًا عدة مرات في الأسبوع، إذ تعمل أحماض الساليسيليك والجليكوليك على إذابة خلايا الجلد الميتة الباهتة مع تنعيم نسيج الجلد الخشن ولكن تجنبي مقشرات الجسم القاسية كثيرًا لأنها يمكن أن تسبب الالتهاب.

الخطوة الخامسة

استخدمي أحجار الاستحمام المُعطرة والملونة، لترطيب الجسم، وتعطيره.