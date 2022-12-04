9 فوائد لتناول البليلة.. تحافظ على الوزن وتقي من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

البليلة من الأكلات المرتبطة بفصل الشتاء، ينتظر الكثير من الأشخاص هذا الموسم لتناولها وسط الأجواء الباردة من أجل التدفئة ولمذاقها الشهي مع الحليب والقرفة والسكر أو العسل والمكسرات، وربما لا يعلم البعض فوائدها وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية.

تقدم الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية فوائد البليلة على الصحة ولكن تنصح بعدم الإفراط في تناولها أي يكون باعتدال بجانب الوجبات اليومية الأخرى.

فوائد البليلة على الصحة

- تقوي البليلة المناعة وتعمل على تعزيز قوة كرات الدم البيضاء.

- البليلة غنية بالكثير من العناصر الغذائية لاحتوائها على الحليب والمكسرات مثل الزبيب، لذا يفضل تناولها في وجبة الفطار.

- تعمل على زيادة التركيز.

- تحتوي على البروتينات التي تحافظ على الوزن.

أخصائية التغذية: البليلة تقي من أمراض خطيرة على الصحة

- تقوي البليلة العظام والعضلات.

- تحمي البليلة من أمراض القلب.

- تقي البليلة من ارتفاع ضغط الدم.

- البليلة من الأكلات التي تجعل الشخص يشعر بالشبع.

- تحمي البليلة من أمراض خطيرة مثل سرطان القولون.