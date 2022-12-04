أخصائي تغذية يحذر من البطاطس ذات اللون والبراعم الخضراء: تسبب التسمم

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس ذات الدرنات والبراعم هي التي يوجد بها أجزاء زائدة وخارجة عنها، وبحسب «مركز مكافحة السموم» إن أعلى تركيز للسولانين يكون موجودًا في الأوراق والزهور والجلد الأخضر الذي في البطاطس، وهو ما ينتج عنه تفاعلات كيميائية قاتلة فتصبح غير صالحة للأكل إذ تسبب الغثيان والآلام في البطن في حال استهلاكها، لأنها تكوين طبيعي ناتج عن المبيدات الحشرية والآفات.

البطاطس ذات البراعم سامة

ووفقًا لدراسة «خبراء الزراعة» فإن جزيئات التربة تُبطل مفعول سموم النباتات، وبالتالي يقل تركيزه في الجسم الأبيض للبطاطس، وعليه تقطيع البراعم فلن تكون بذلك البطاطس سامة، ويوضح الخبراء أن قطع البطاطس أو سلقها لا يقللان من سُميتها، ولكن الحل يكمن في تقشيرها وقطع المناطق التالفة بها، أما البطاطس الخضراء فيُنصح بالابتعاد عنها تمامًا، لأنها تحتوي على مستويات عالية من السموم.

طبيب يعلق على الدراسة

قال الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن» إن البطاطس ذات البراعم أو اللون الأخضر تحتوي علي الأفلاتوكسين السام ويجب الحذر منها واستبعادها من الثمار وعدم تناولها، وكل قطعة لونها أخضر في ثمرة البطاطس يجب استبعادها فورًا، ويجب على كل الأشخاص أن يتخلصوا من حبات البطاطس فور رؤية درنات وبراعم تنمو عليها، لأن في بعض الأحيان تكون مكثفة بسبب إنتاج الكلوروفيل الناتج عن تعرضها للضوء، ما يجعل لونها يميل إلى الأخضر وهذا خطر على الصحة.

تخزين البطاطس بالطريقة الصحيحة

يوصي الباحثون من جامعة ميشيجان بتخزين البطاطس بدرجة حرارة 10 إذ هي أكثر دفئًا بقليل من الثلاجة، ويُفضل وضعها في مكان مظلم وجاف، لأن الرطوبة والدفء يتسببان في إنباتها، أما الضوء فيحولها إلى اللون الأخضر.