الامارات | أغانٍ وطنية على مسرح شاطئ المظلات في الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا ثلاثة فنانين حفلاً على مسرح شاطئ المظلات في الفجيرة، بتنظيم لجنة الإمارة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة.

وقدم الفنانون حمد العامري ومحمد المنهالي وحاتم العراقي، باقة من الأغاني التي استقطبت الجماهير من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بليلة مميزة احتفالاً بالمناسبة. وبدأ الحفل بفقرة الفنان الإماراتي حمد العامري الذي قدم باقة من أغانيه الشهيرة التي حظيت بإعجاب الجمهور، فيما غنى الفنان الإماراتي محمد المنهالي مجموعة من أعماله التي عكست مشاعر وطنية ووجدانية، وحظيت بتفاعل من الحضور. واختتم الحفل بفقرة الفنان حاتم العراقي الذي قدم عدداً من أغانيه الحماسية، والتي لقيت هي الأخرى تفاعلاً من جمهور الحفل في الفجيرة.