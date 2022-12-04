الامارات | 200 فعالية احتفالية من مسرح المجاز حتى وادي الحلو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت إمارة الشارقة، أمس، احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، والتي انطلقت في 24 نوفمبر الماضي في كل مدن الإمارة.

وأكد رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، خالد جاسم المدفع، أهمية ما قامت به اللجنة من وضع برنامج مفصل وغني بالفعاليات والأنشطة والمسابقات نجحت في استقطاب شريحة كبيرة من الجمهور على مدار 10 أيام في كل مدن الإمارة وأبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية ابتداء من مسرح المجاز ومنتزه الشارقة الوطني وحديقة مليحة العامة ودبا الحصن وفي مدرج خورفكان، مروراً بوادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء والحدائق والأحياء السكنية في البطائح ومناطق مختلفة من المدام وفي حصن الذيد، وصولاً إلى قرية التراث في الحمرية.

وأشاد بالهوية الإعلامية الموحدة لاحتفالات إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الاحتفالات كانت مميزة وحافلة بالفعاليات والأنشطة، التي بلغ عددها ما يفوق 200 فعالية، ركزت على عرض منجزات وتراث الإمارات بقوالب إبداعية مبتكرة.