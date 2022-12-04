الامارات | علم الإمارات يرفرف في قلب المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أعلام الإمارات التي رفرفت في أيدي الزوار، وعلى وقع «عيشي بلادي»، احتفل جناح الشارقة بعيد الاتحاد الـ51، خلال مشاركة الإمارة ضيف شرف الدورة 36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، إذ شارك جمهور مكسيكي ورواد للحدث في الفعاليات.

ورفع الجناح علم الإمارات في كل أرجاء المعرض، حيث وزعت على الجمهور أعلام دولة الإمارات، لتتزين ردهات إكسبو مدينة جوادالاهارا بالألوان الأخضر والأبيض والأحمر والأسود.

وعرّف وفد الشارقة الزوار خلال الاحتفالية برموز الدولة من مؤسسي الاتحاد، وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مراحلها، وصولاً إلى عهد الاتحاد الذي عزز تلاحم الأرض والإنسان في الإمارات منذ الثاني من ديسمبر 1971.

وتضمنت الاحتفالية بعيد الاتحاد الـ51 عروضاً شعبية من تراث الإمارات لفتت إيقاعاتها انتباه الزوار الذين استمر توافدهم على جناح الشارقة لمشاهدة العروض، والاستماع إلى الأناشيد الوطنية وأغاني الفرق الشعبية.

كما زار الجناح عدد من ممثلي هيئات ومؤسسات النشر المعنية بصناعة الكتاب المشاركين في المعرض، والذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الاتحاد، وأشادوا بنجاح الشارقة في تمثيل الثقافة الإماراتية والعربية في أكبر معرض للكتاب في أميركا اللاتينية.