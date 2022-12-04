الامارات | جمارك دبي تشارك أصحاب الهمم الاحتفالات بعيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت جمارك دبي طلاب مركز أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع احتفالات عيد الاتحاد بحديقة مشرف بدبي، من خلال وفد ضم موظفي قسم المسؤولية المجتمعية، وفريق غيّاث التطوعي، ووحدة الكلاب الجمركية (K9)، وعدد من المفتشين.

وتأتي المشاركة إيماناً من الدائرة بأهمية تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإشراكهم في كل القطاعات المختلفة، إذ تولي جمارك دبي وضمن خطتها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية اهتماماً بالغاً لشريحة أصحاب الهمم من خلال مشاركتهم في الفعاليات والثقة في قدراتهم.

وجاءت مشاركة جمارك دبي خلال الفعالية بتقديم عرض لوحدة الكلاب الجمركية (k9)، مع توزيع هدايا متنوعة على الطلبة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد.