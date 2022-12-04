الامارات | قوارب التجديف التراثية تتألق بـ 4 ألوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج نادي تراث الإمارات، أول من أمس، الفائزين في «سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً»، الذي نظمه النادي بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، وشارك فيه 58 قارباً على متنها نحو 1000 بحّار، تسابقت في أربعة أشواط حملت ألوان علم دولة الإمارات لمسافة أربعة أميال بحرية حتى خط النهاية، أمام القرية التراثية التابعة للنادي في كورنيش أبوظبي.

وذهبت جائزة الشوط الأول «الأحمر» إلى القارب «البطين»، لمالكه النوخذة والسكوني الحر راشد خادم المهيري، فيما فاز بجائزة الشوط الثاني «الأخضر» القارب «الدفاع» لمالكه وزارة الدفاع، بقيادة النوخذة والسكوني بدر عبدالحكيم محمد ثاني، وتوج بالشوط الثالث «الأبيض» القارب «وادي سهم» لمالكه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة سالم سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، والسكوني محمد سالم سعيد عبيد مطر مسعود الكندي، وحاز جائزة الشوط الرابع «الأسود» القارب «KHK» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط، والسكوني حمد جاسم محمد.

وجاء السباق ضمن احتفالات نادي تراث الإمارات بعيد الاتحاد الـ51، إذ يمثل حدثاً سنوياً ينظمه النادي احتفاء بعيد الاتحاد، وتأصيلاً للهوية في هذه المناسبة بإحياء التراث البحري الإماراتي، والحرص على استمراريته عبر تواصل الأجيال الذي يتيحه السباق سنوياً.