علاج الكحة والبلغم للكبار والأطفال في المنزل.. «أكثروا من السوائل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الكحة والبلغم من أشهر أعراض الشتاء التي تؤرق البعض وتسبب آلاما لا حصر لها، منها الصداع وقلة النوم وعدم التركيز، لذلك يكون الاهتمام طيلة الشتاء حول معرفة الطرق الطبيعية والبدائل التي تخلص مرضى نزلات البرد والإنفلونزا من الكحة والبلغم، ومنها السوائل الساخنة وبعض الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة طاردة للبلغم ومهدئة للكحة.

في التقريرالتالي يقدم «هن» علاج الكحة والبلغم للكبار والأطفال في المنزل ببدائل طبيعية في المنزل

علاج الكحة والبلغم للكبار والأطفال في المنزل

بالنسبة لعلاج الكحة والبلغم للكبار والأطفال في المنزل، بداية من الأطفال وعلاج الكحة قال الدكتور محمد حسانين استشاري طب الأطفال في حوار سابق لـ«هن»: «يختلف علاج الكحة عند الأطفال حسب اعمارهم، بالنسبة للرضع يجب ألا يأخذوا سوى حليب ثدي الأم أو الصناعي، وأقل من 3 أشهر، يجب تجنب إعطائه الأسيتامينوفين إلا باستشارة الطبيب، وفي حالة صعوبة الرضاعة بسبب دور البرد والكحة، يجب تناول الأطفال لأدوية الكحة المخصصة لعمر 3 شهور».

الإكثارمن السوائل فمن المهم إعطاء الطفل السوائل لمنع الجفاف، حيث تساعد السوائل في تهدئة التهاب الحلق وإبقائه رطبًا، وإذا كان الطفل رضيع من المهم زيادة عدد رضعات الحليب خلال اليوم، أما الأطفال الأكبر عمرًا فيجب تشجيعهم على شرب المياه بكميات أكبر أوالمشروبات العشبية التي لها خواص مذيبة للبلغم، مثل الزعتر، والليمون بالنعناع.

علاج الكحة والبلغم عند الكبار

بالنسبة لعلاج الكحة والبلغم عند الكبار، قال الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري الصدر والجهاز التنفسي في مستشفى الصدر بالعباسية في حوار سابق لـ«هن»، إنه يمكن الاستعانة في علاج الكحة والبلغم ببعض المشروبات الساخنة من بينها الشاي والأعشاب بأنواعها، حيث تساعد تلك السوائل في الحفاظ على رطوبة الحلق، وهي أمر ضروري لإتمام عملية الشفاء.

يمكن تناول العسل الأبيض لعلاج الكحة لأنه غني بمضادات الالتهابات التي يمكنها المساعدة في تقليل التهاب الحلق وتهدئة السعال الجاف عند الإصابة بالكحة الناشفة، كما يمكن قطرات سعال المنثول تحتوي قطرات سعال المنثول على مركبات من عائلة النعناع لها تأثير ترطيب قوي يهدئ الأنسجة المتهيجة ويخفف تأثير السعال، ويمكن الحصول عليها من الصيدليات.

من المشروبات المفيدة في علاج الكحة والبلغم عند الكبار مشروب الليمون بالعسل لأنه يتميز بكونه مهدء للشعب الهوائية وطارد قوي للبغلم.