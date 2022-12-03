في اليوم العالمي لذوي الهمم.. كيف تلتفت الأمهات لمواهب الأطفال؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل الدعم وضمان حقوق ذوي الهمم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة الاقتصادية والثقافية.

ويعاني بعض الأطفال ذوي الهمم من اضطرابات عقلية أو تأخر في الكلام، ولكن بينهم من هم موهوبون وناجحون في العديد من الأنشطة، ويحتاجون دائما للتشجيع والتقدير والإحساس بأن لهم دور مهم، لذلك قدمت إيناس علي، أخصائي نفسي وتعديل سلوك، لـ«هُن»، روشتة نفسية لدعم موهبة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة.

نصائح لدعم موهبة ذوي الهمم

- يجب أولًا أن تعرفي أن الطفل ذوي الهمم بحاجة للحب والدعم لإظهار قدراته.

- اقتربي منه حتى لا يخاف.

- اكتشفي ما به من موهبة في مواقفه اليومية.

- لاحظي ما به من ميول في أي موهبة.

- قدمي له المساعدة في اكتشاف موهبته وتحدثي معه.

- يجب التحدث مع الطفل من ذوي الهمم كثيرًا ولا تتركيه وحيدًا.

- حاولي سرد الاهتمامات والمواهب الطبيعية التي تلاحظينها فيه، لأن ذلك سيساعده على فيما يحب أن يفعله.

- لا تهملي طفلك لحساب أي شيء، لأن موهبته ونشاطه يجعلانه نشيطا ومبدعا ومحبا للجميع.

- حافظي على صحة طفلك جسديًا وفكريًا.

- دعيه ينخرط في المجتمع حتى يتعرف على نشاطات وثقافات جديدة.

- على الأم أن تتميز بالصبر مع الطفل فإن كانت موهبته تتطلب منك مجهودا كبيرا فتذكري أن هذا شيء سيسليه ويجعله مرحًا.

- اقضي كل الوقت معه حتى يشعر أنكِ متفرغة له ولموهبته.

قوة مجهولة

ونوهت إيناس علي لـ«هُن» عن أن الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة له قوة مجهولة واستثمارها بشكل سليم يؤدي إلى النجاح، لذلك يجب الصبر وتوجيه عبارات إيجابية للطفل بانتظام في إلهامه وتعزيز ثقته بنفسه وفي الوقت ذاته اكتشاف موهبته، ولا تنسي أنه بعد اكتشاف موهبة طفلك عليكِ السعي الدائم لتنميتها والحنو عليه دائمًا.