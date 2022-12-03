لايف ستايل

في الذكرى التاسعة لرحيله.. أسرار من صداقة أحمد فؤاد نجم لبناته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحمد فؤاد نجم

قال عنه النقاد إنه موهبة فذة كبيرة مليئة بالأحلام والأمنيات والأفكار، علامة في عالم الشعر، وهكذا نجد فيه موهبة أصيلة تتنسم عبير الانطلاق نحو الآفاق لتحقق موهبة متفاعلة مع من حولها متعمقة بما في نفسها محاولة بهذا وذاك أن تخرج لنا صورا من الحياة بأفراحها وأتراحها وأزمانها وتطلعاتها، لما خلقه من مناخ مليء بالشعر والحياة.

ذكرى وفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم

يتزامن اليوم 3 ديسمبر مع ذكرى وفاة الشاعر أحمد فؤاد نجم التاسعة، والذي توفي في عام 2013، الشاعر الذي ترك بصمته وكان دائمًا يُعرف في مكنونة نفس الجميع أنه شاعر جليل بل من أجل الشعراء الذين جاءوا في تاريخ مصر، فهو لم يتفرد بحلاوة الكلمة وأصالتها فقط بل كان قصيدة تمشي على الأرض، بجمعه للكلمات ونسجها لتخرج منه وكأنها لوحة مرسومة، والجميع يحفظ صورة له بداخله ويحبه.

b776b82742.jpg

علاقة الشاعر أحمد فؤاد نجم ببناته

ومن منطلق المألوف أن سر النجاح هو عائلة الإنسان وبيته وحبه لأفراد أسرته، فتزوج الشاعر العديد من المرات وله ثلاث بنات هم عفاف ونوارة وزينب وقال «أحمد فؤاد نجم» عنهم في أحد اللقاءات: «بناتي أجمل ما في الدنيا وهم سر وجود أحمد فؤاد نجم على هذه الأرض، الطلة في وجوههم بكل الدنيا وأنهم أفضل منه وأتمنى أن يراهم دومًا في أحسن صورة».

7ef02e37f8.jpg

سر قصيدة نوارة

وقال الفاجومي إنه كتب قصيدة في نوارة لأنها ابنته المدللة، التي طالما استمعت إلى قصائده وتغنت بألحان الشيخ إمام وشاركته أفكاره، فكان لابد أن يكتب لها قصيدته ورتب أول الأبيات «نوارة بنتي النهارده تبقي بتخطي عتبه ليوم جديد يارب خلى يارب حافظ يارب بارك يارب زيد»، كانت دومًا الجميع يحبه يعجب بطيبته وحنانه، وكان أكد أن علاقته جيدة بجميع زوجاته، وأنهن هن اللاتى اخترن الزواج منه والانفصال عنه دون أى مشاكل وبالرضا.

5368fa02f0.jpg

75a7bbb09c.jpg

حديث زينب عن والدها

رحلت زينب ابنة الشاعر الراحل في أول العام إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكانت قد قالت عنه في إحدى اللقاءات بعينين غائرتين وبحة تكسوها الفقد، إنه أقرب شخصية لها فهي تربت في حضنه وأنها في يوم 3 ديسمبر من كل عام تحيي ذكرى صديقها قبل أن يكون والدها، لأنهم كانوا أصدقاء ووصفت علاقتهما «كانت علاقتي بوالدي علاقة صديق بصديقته فهو شاعري المفضل وحبيبي»، وإنها تشعر دومًا أنه من حولها وإنها فقدت الصديق الوحيد والإنسان الذي كان دومًا يشجعها ويعطي لها الحكم التي علمتها وكبرتها: «فقدت كل شيء الأب والصدق والصديق ربنا يرحمك تركت لنا أثرًا طيبًا فالعالم بأكمله يحبك».

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا