نصائح لوضع محدد العيون بشكل صحيح.. استخدمي قليلا من البودرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الكحل أو الكاجال من منتجات المكياج التي تجعل عينيك تبدوان مذهلتين، فهو يبرز لون العين الطبيعي، وإذا كنت مبتدئًا وتريد معرفة كيفية ارتداء محدد العيون بشكل مثالي.

فيما يلي نصائح تفصيلية تساعدك على وضع خطوط سوداء سميكة مثالية على الرموش، وفقا لنصائح خبيرة التجميل كريز عماد التي قدمتها لـ«هن»

نصائح عند وضع الكحل

نظفي وضعي البرايمر على عينيك: إذا كان لديك جفون دهنية، ضعي القليل من البودرة لأن ذلك سيجعل الكحل يبقى لفترة أطول على الجفن.

ابدأي برسم خط من منتصف الجفن على طول خط الرموش العلوي إلى الزاوية الخارجية، إذا لم تحصلي على خط بشكل صحيح على طول خط الرموش، فلا داعي للقلق، حيث يمكنك دائمًا ملء الفراغ بعد ذلك.

مرة أخرى من منتصف الجفن، ارسمي خطًا إلى الزاوية الداخلية على طول خط الرموش.

تأكدي من رسم خط رفيع.

بمجرد الانتهاء، املأي الفراغ بين الخط المتتبع وخط الرموش عن طريق تحريك قلم تحديد العين بضربات خفيفة.

لا بأس إذا حصلتي على خط سميك أول مرة.

بعد التمرين عدة مرات، ستعتادين عليه وستكونين قادرًة على إنشاء خطوط بالطريقة التي تريدها.

من الزاوية الخارجية على طول خط الرموش السفلي، ارسمي خطًا باتجاه الزاوية الداخلية.

ابدأي الرسم من النقطة التي ينتهي عندها الخط الموجود في الزاوية الخارجية لخط الرموش العلوي.

بمجرد الانتهاء، استخدم أصابعك أو فرشاة لدمج الخط على خط الرموش السفلي قليلاً.