5 نصائح لشعر صحي وحيوي بلا تقصيف.. ممنوع الحرارة والإفراط في الغسيل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

رغم أن صناعة الموضة غالبا تعتمد على شعر مصفف بالحرارة ناعم وحريري، إلا أن خبراء الموضة ينصحون بعدم اتباع الموضة بشكل مرضي، ما يمكن أن يؤدي لتلف الشعر باستخدام الحرارة، والغسيل المتكرر وغيرها من الأخطاء الجسيمة التي يجب التوقف عنها فورا، وذلك بحسب ما نشرت مجلة elle المتخصصة في الموضة والأزياء.

اغسلي شعرك بالماء البارد

يساعد الماء البارد على إزالة غبار الشعر، ما يضمن أن يكون شعرك ناعمًا وحريريًا، ويساعد هذا أيضًا على منع فقدان الرطوبة من شعرك.

قصي شعرك بانتظام

قص شعرك كل 6-8 أسابيع أمرًا حيويًا، يساعد على التخلص من الأطراف المتقصفة، ما يمنع الضرر من التحرك إلى أعلى جذع شعرك.

توقفي عن استخدام أدوات التصفيف الساخنة

يمكن أن يسبب التصفيف بالحرارة بعض الأضرار الجسيمة لشعرك مع الاستخدام المنتظم، إذا كنتي مدمنة لـ مكواة فرد الشعر، سيكون من الجيد البحث عن بعض الأساليب الخالية من الحرارة والتوقف عن استخدام الحرارة.

لا تفرطي في غسل شعرك

قد يؤدي غسل شعرك أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع إلى جعله باهتًا وجافًا وبلا حياة، التزمي بغسل شعرك 2-3 مرات في الأسبوع.

دعي شعرك يجف في الهواء

بدلًا من استخدام مجفف الشعر، اتركي شعرك يجف في الهواء، افعل ذلك عن طريق عصر الماء الزائد من شعرك برفق بمنشفة واتركيه حتى يجف، ولا تفركي شعرك بقوة بالمنشفة لأن ذلك سيؤدي إلى تلفه.