تعمل إيه لو نسيت جرعة المضاد الحيوي؟​​.. «لا تتناولها في حالة واحدة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

جرعات المضاد الحيوي، واحدة من الطرق العلاجية التي يلجأ لها الكثيرون حال تعرضهم لبعض الأمراض التي تحتاج للمضاد الحيوي للتعافي، إذ يُلزم بتناول الجرعات بانتظام، إلا أن الكثير قد يهمل بالخطأ جرعة أو اثنتين بين الجرعات، وقد يلجأ البعض لتناول جرعة مضاعفة، أو إهمال الجرعة واستكمال المتبقي.

كيف تتصرف حال نسيان جرعة المضاد الحيوي؟​​

وكانت هيئة الدواء المصرية أجابت على السؤال الشائع، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ناصحة بضرورة عدم القلق واتباع التالي:​​

- تناول الجرعة الفائتة بمجرد تذكرها.

​​- إذا اقترب موعد الجرعة التالية؛ لا تتناول الجرعة الفائتة، وعد لمواعيدك العادية.​​

- يحظر تناول جرعتين في نفس الوقت أو جرعات إضافية.​​

ما هي الحساسية من المضادات الحيوية؟

وكانت هيئة الدواء أوضحت أن الحساسية من المضادات الحيوية عبارة عن تفاعل غير طبيعي لجهاز المناعة مع بعض أنواع المضادات الحيوية، إذ تتراوح الأعراض الناجمة عنها، بحسب حدتها على النحو التالي:

ظهور طفح جلدي في الجسم كله

الشعور بوخز في الجسم

إسهال ومغص وغثيان وقيء مصاحب بأعراض في الصدر

الاختناق أحيانا

تورم في اللسان؛ مما يقلل من دخول الهواء للجهاز التنفسي

قد تصل الخطورة إلى توقف القلب وفقدان الوعي.​​