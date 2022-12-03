مرة واحدة لا تكفي.. قلة الاستحمام في الشتاء تسبب التهابات وحكة ورائحة كريهة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أقل من شهر على دخول فصل الشتاء الذي تسوده أجواء باردة يتكاسل خلالها الكثيرون عن الاستحمام عكس فصل الصيف، وتقل عدد مرات استحمامهم، وهي عادة خاطئة حذرت منها الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية في السطور التالية.

وشرحت استشاري الأمراض الجلدية عبر «هن»، أن هناك أضرار لقلة الاستحمام لذا يجب على الشخص الاهتمام بصحته ونظافته الشخصية باستمرار، ومرة واحدة في الأسبوع غير كافية.

كم مرة يحتاج الشخص للاستحمام؟

وذكرت استشاري الأمراض الجلدية أنه يجب الاستحمام مرتين أسبوعيا على الأقل في كل الحالات، سواء المصابين بأمراض أو من هم بصحة جيدة.

أضرار قلة الاستحمام

وعن أضرار قلة الاستحمام في فصل الشتاء أو بشكل عام في فصل الشتاء، أشارت إلى أنه يمكن أن تحدث التهابات في مناطق الثنايا بالجسم، أي بين الفخدين وتحت الإبطين، وعند الشخص الذي يعاني من سمنة تكون تحت البطن، الأمر الذي ينتج عنه احتكاك مستمر في هذه الأماكن.

وأضافت أن مع الرطوبة تنتشر فطريات، وتحديدا فطر الكانديدا الذي يسبب التهابات وشعور بالحكة، كما أن قلة الاستحمام أيضا تسبب مشاكل في فروة الشعر، وتراكم القشرة وينتج عنه حك مستمر، ومن الأضرار أيضا خروج رائحة جسد كريهة.