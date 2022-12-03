أضرار شرب القهوة على الريق.. خطر يهدد المعدة واللبن ينقذ الموقف

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص أغلب الأشخاص على شرب القهوة في الصباح، لكن فئة ليست بالقليلة، تفضل احتسائها على معدة خالية من الطعام يوميا، لكنهم قد يتجاهلون أضرار تلك العادة على الصحة، وتدهورها حال إصابة الشخص بمرض مزمن، لكن هذه الأعراض لا تقلل من فوائد القهوة الغنية، وقدرتها على استعادة النشاط والعمل بهمة كل يوم.

ويستعرض الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، عبر «هن»، تأثير شرب القهوة على معدة خالية «على الريق».

فوائد القهوة للجسم

لا يمكن تجاهل أهمية شرب القهوة، فهي تعمل كمضاد أكسدة قوية لحماية الجسم من تكوين الشقوق الحرة، التي تفرز نتيجة تناول المواد الحافظة والأغذية المصنعة، كما أنها تحسن من الأداء وتحسن الذاكرة، لكن تأثير شرب القهوة على الريق يختلف على الشحض السليم عن المريض.

أضرار شرب القهوة على معدة فارغة

رغم الفوائد التي سبق ذكرها، إلا أن شرب القهوة على معدة خالية «على الريق» يزيد من إبراز الحامض في المعدة، بالتالي سيزيد معها الشعور بالحرقان، وهذا يكون للأشخاص العاديين، بينما الذين يعانون من مشكلات في المعدة، سيعمل حمض القهوة على الزيادة من التهاب جدار المعدة، ومع تكرار الشرب على معدة خالية، سيؤدي إلى الإصابة بقرح في المعدة، وهذا لا يقتصر على تناول القهوة فقط، بل أي نوع الحمضيات.

تخفيف أعراض القهوة على الريق

يمكن تخفيف تلك الأعراض الجانبية التي تتسبب في ضرر المعدة، من خلال شرب القهوة باللبن، حيث يعمل اللبن على معادلة الحموضة الزائدة للقهوة داخل المعدة، كما أن الجسم يستفيد من القيمة الغذائية للحليب.