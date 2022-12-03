ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول البرتقال؟.. مشكلات بالجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتوي فاكهة البرتقال على العديد من العناصر المفيدة لصحة الإنسان، في حال تناوله بالكمية المسموحة في اليوم، فعلى الرغم من فوائده، إلا أنّ ذلك لا يمنع من وجود بعض الأضرار التي ينبغي الحذر منها، والتي حددّها الدكتور أشرف عبد العزيز، خبير التغذية بالمعهد القومي للتغذية.

يقول خبير التغذية، لـ«هن»، إنّ فوائد البرتقال سرعان ما تتحول إلى أضرار عند تناوله بطريقة خاطئة، تتمثل في شرب كميات كبيرة من العصير، والإفراط في الكمية المسموح بتناولها في اليوم، إذ قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال بسبب احتوائه على الألياف.

أضرار الإفراط في البرتقال على الجهاز الهضمي

يضيف عبد العزيز، أنّ البرتقال يحتوي على كميات عالية من فيتامين ج، إذ ينصح بعدم تجاوز 2000 مليجرام من تناول فيتامين ج خلال اليوم، لما قد يسببه تجاوز تلك النسبة في بعض مشكلات الجهاز الهضمي، التي تتمثل في الغثيان والرغبة في التقيؤ وانتفاخ البطن والمغص.

البرتقال يؤثر على الصحة العامة

الإفراط في تناول البرتقال، من شأنه أن يؤدي أيضا، إلى انحدار الصحة بشكل عام، كونه يعد من الفاكهة قليلة البروتين، بحسب خبير التغذية، إلذي نصح بعدم الامتناع عن استبدال الوجبات الغنية بالبروتين بالبرتقال، وإلا يمكن أن يتسبب ذلك في تدهور حالتك الصحية.

وعلى الرغم من السكريات البسيطة الموجودة في البرتقال، إلا أنّه يمكن أن يتسبب في زيادة معدل ارتفاع السكر في الدم، حال الإفراط في تناوله، كما أنّه يخلو أيضًا، من العديد من المعادن، مثل: السيلينيوم، والفسفور، والحديد، والماغنيسيوم، والنحاس، والزنك، لذلك يفضل عدم الاعتماد عليه في النظام الغذائي، إذ يفضل تناوله بكميات بسيطة ومعتدلة بحسب خبير التغذية.