الامارات | المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاء بعيد الاتحاد الـ51

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت مملكة البحرين بالذكرى الحادية والخمسين لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.

وتزينت شوارع العاصمة البحرينية المنامة وأهم معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاء بهذه المناسبة في تعبير صادق عن روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن والأهمية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان سياسيا جغرافيا واستراتيجيا.