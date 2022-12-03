طرق تساعدك على العناية بيديك في الشتاء.. «حافظي على جمالك بتكات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الجو في هذه الأيام تريد كل فتاة العناية ببشرتها، وقد تهمل يديها، أو تتبع بعض العادات الخاطئة دون قصد لتضر بها، ولحرصنا على جمالك سوف نوفر لكي 4 نصائح تساعدك على الاعتناء بيديك حسب ما نشره موقع latestinbeauty.

لا تغسلي يديك باستمرار

من الجميل غسل اليدين باستمرار للتخلص من البكتيريا والقضاء على الفيروسات التي ممكن أن تتسبب بإصابتك بالأمراض المختلفة، لكن هذه العادة قد تجعل يديك تفقد الزيوت الطبيعية الموجودة بها وتصيبها بالجفاف، ويفضل أن تستخدمي صابون يساعد على ترطيبها أو استخدام جل تعقيم اليدين الذي لا يحتاج إلى غسل يديك بالماء.

احرصي على تقشير يديك

لا يحتاج وجهك وجسمك فقط للتقشير بل اليدين أيضًا، لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت من يديك لإظهارهما نضرتين وذلك بالفرك بلطف عليها بالمقشر لخاص بك، كما يمكنك استبدال المقشر الخاص بك بمقشر طبيعي، وذلك بكون بمزج زيت جوز الهند مع السكر.

استخدام الكريمات المرطبة

استخدامك لكريمات الترطيب ليديك يعمل كبناء حاجز ليحافظ عليها من التشققات وإصابتها بالجفاف، واستخدام الكريمات المرطبة يعمل على الحفاظ على يديك رطبه متغذية، كما يجعلها ناعمة، إلى جانب أن تدليك يديك عند وضع الكريم المرطب يساعد على تنشيط الدورة الدموية والشعور بالدفء في يديك.

ارتداء قفازات

يمكنك أيضًا للعناية بيديك والحفاظ عليها أثناء انخفاض درجات الحرارة ارتداء قفازات اليدين، التي تعمل على تدفئة اليدين والمحافظة عليها من الضرر بتلك الجو قاسي البرودة، كما أن القفازات تعد من أبرز إكسسوارات الشتاء التي تضيف ملمسًا جماليًا لملابسك الشتوية.