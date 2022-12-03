مقشرات طبيعية لفروة الرأس.. تخلصي من القشرة والحشرات في شعرك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتاج فروة رأسك إلى تنظيف عميق جيد للتخلص من كل الأوساخ والقاذورات، التي يمكن أن تجذب الحشرات، واعتمادًا على نسيج الشعر يمكنك عمل تلك المقشرات من مرة كل أسبوعين إلى مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويمكنك استخدام مقشر طبيعي منزلي الصنع دون صرف كثير من الأموال، وفيما يلي أبرز تلك المقشرات بحسب موقع مجلة elle المتخصصة في الموضة ونصائح الجمال.

مقشر السكر البني والشوفان

السكر البني مقشر طبيعي يمكن أن يزيل خلايا الجلد الميتة على فروة رأسك بشكل طبيعي دون تهييجها، ويعمل مقشر السكر البني ودقيق الشوفان على تقشير فروة الرأس بنجاح، ويزيل الأوساخ والشوائب المسدودة، ويعزز الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

2 ملاعق صغيرة من السكر البني.

2 ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان.

وعاء صغير.

2 ملاعق صغيرة من بلسم الشعر.

15 قطرة زيت زيتون.

بلسم.

اخلطي ملعقتين كبيرتين من السكر البني ودقيق الشوفان في وعاء.

أضيفي ملعقتين من بلسم الشعر المفضل لديك إلى الخليط.

امزج المكونات باستخدام يديك.

أضف 15 قطرة من زيت الزيتون.

استخدم ملعقة لخلطهم معًا.

مقشر السكر البني جاهز، دلكي به فروة رأسك بعناية.

مقشر زيت الجوجوبا والسكر البني

2 ملاعق من السكر البني

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

2 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا

ملعقة ملح البحر

اخلطي السكر البني وملح البحر معًا في وعاء.

أضفيفي زيت الجوجوبا وعصير الليمون الطازج.

امزجي باستخدام الملعقة، استخدميه على شعرك.

مقشر زيت شجرة الشاي

ملعقة صغيرة سكر بني

ملعقة كبيرة من الشامبو

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

اخلط جميع المكونات في وعاء.

أثناء تدليك شعرك، ركزي على فروة الرأس والجذور.

دلكي لبضع دقائق.

سيؤدي ذلك إلى تحسين الدورة الدموية.

استخدمي الماء الدافئ للشطف.