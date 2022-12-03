الامارات | مريضة توقف جهاز التنفس الصناعي لزميلتها في الغرفة لإنزعاجها من الصوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُلقي القبض على مريضة تبلغ من العمر 72 عاماً في ألمانيا بعد اكتشاف إغلاقها جهاز التنفس الصناعي الخاص بمريضة أخرى داخل الغرفة مرتين؛ لأنها كانت منزعجة من الصوت الذي أحدثه الجهاز، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وأوقفت المرأة للاشتباه في محاولتها تنفيذ القتل العمد بعد الحادث الذي وقع في مدينة مانهايم جنوب غربي البلاد مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة والمدعون العامون إن المشتبه بها أغلقت جهاز التنفس الصناعي للمرأة وبعد ذلك، على الرغم من أن الموظفين أخبروها بأن الجهاز حيوي للمريضة، أغلقته مجدداً في وقت لاحق من المساء.

وأورد بيان صحافي مشترك، نشره مكتب المدعي العام في مانهايم وشرطة مانهايم، أن المرأة أوقفت جهاز التنفس الصناعي قبل الساعة الثامنة مساءً بعد أن «شعرت بالانزعاج من الضوضاء الصادرة عن جهاز الأكسجين».

وجاء في البيان: «على الرغم من أن طاقم المستشفى أبلغ المشتبه بها بأن تزويد الأكسجين كان إجراءً حيوياً، فإنه قيل إنها أوقفت تشغيل الجهاز مجدداً نحو الساعة 9 مساءً».

وقالت السلطات إنه يتعين إنعاش المريضة البالغة من العمر 79 عاماً، وبينما لم تكن حياتها في خطر، فإنها لا تزال بحاجة إلى العناية المركزة.

ومثلت المشتبه بها أمام قاضٍ يوم الأربعاء، واقتيدت إلى السجن، ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث.