تحذير من شرب الحليب ومنتجات الألبان قبل النوم.. يؤثر على أسنانك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوصول لأسنان بيضاء لامعة، أمر يسعى له الكثيرين، وخاصة شريحة السيدات، التي تبحث عن أبسط وأيسر طرق تجميل الأسنان، للظهور بابتسامة أنثوية جذابة، من خلال بعض التركيبات، وجلسات التلميع والتنظيف، أو تركيب القشور والعدسات وغيرها، دون النظر إلى الحفاظ على بنية الأسنان من الأساس، من خلال الاعتناء بنظافتها.

وحذرت الدكتورة سمر جمعة، طبيبة الأسنان، خلال حديثها لــ «هُن» من بعض الأمور الاعتيادية واليومية التي يمكن القيام بها، ومن شأنها تدمر الأسنان وتصل لتساقطها والتي جاءت على النحو التالي:

إهمال تنظيف الجير

عليك المواظبة على تنظيف الأسنان من الجير، مرة واحدة كل عام، للحفاظ على نظافتها وقوتها ومظهرها.

مضمضة الأسنان

حذرت طبيبة الأسنان من استخدام المضمضة يوميا وبشكل مستمر ومتكرر، حتى لا تضعف الأسنان وتصل بها إلى التساقط في النهاية.

التدخين

يعد التدخين واحد من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الأسنان الأساسية، والتهاب اللثة وتغير لونها.

تناول الحلويات

تناول الحلويات يسبب عادًة تسوس الأسنان، كما إنها تتضاعف وتتساقط حال تناولها باستمرار على مدار اليوم، دون تنظيف الأسنان جيدا.

الأكلات السريعة

حذرت الطبيبة من الإفراط في تناول الأكلات السريعة، التي تتسبب في إضعاف الأسنان وتساقطها على المدى البعيد، بسبب احتواء الوجبات على نسب عالية من الكربوهيدرات التي من شأنها تزيد الأحماض في الفم، وتضر بشكل مباشر مينا الأسنان.

تناول الحليب ومنتجات الألبان قبل النوم

وحذرت الدكتورة سمر جمعة، طبيبة الأسنان، من تناول الحليب ومنتجات الألبان قبل النوم مباشرة، إذ يعد هذا السلوك من العوامل المؤدية إلى تساقط الأسنان، لأنها من العناصر التي تتخمر، فمع غلق الفم تتكون البكتيريا التي تأكل في الأسنان.