طريقة عمل سلطة الباذنجان المفيدة.. بخطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الباذنجان من الأطعمة الشهية والمفيدة لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمغذيات اللازمة للجسم، والزبادي أيضًا إذ يحتوي على الكالسيوم ويحقق العديد من الفوائد الصحية الممتازة، وعند خلطهم معًا ذلك يعزز القيمة الغذائية لهم، لذلك نقدم من خلال «هُن» طريقة عمل سلطة الباذنجان على خطى الشيف غادة جميل لتقدميها لأولادك مفيدة لصحتهم.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالباذنجان

المقادير:

- ثوم.

- هريسة شطة «حسب الحاجة».

- باذنجان.

- بقدونس مفروم.

- ملح وفلفل.

- زبادي.

- بقدونس.

- زيت زيتون.

طريقة التحضير:

- اغسلي الباذنجان وقشريه واشويه.

- اخلطي الثوم والليمون معًا.

- ضيفي الكزبرة والبقدونس إلى خليط الثوم والليمون.

- قطعي الباذنجان إلى مكعبات صغيرة وزيلي البذر حتى لا يعطي طعم مُر.

- ضيفي زيت الزيتون والكزبرة الخضراء إلى الباذنجان.

- ضعي الزبادي في طبق التقديم مع نصف ملعقة الليمون.

- ضعي الباذنجان في نصف الزبادي وقدميه لأولادك.

طريقة تحضير أخرى لسلطة الزبادي بالباذنجان

- باذنجان متوسط الحجم.

- ‏ كوب زبادي.

- ‏رغيف خبز.

- ‏ملعقة صغيرة ملح.

- ربع كوب زيت.

- ‏ملعقتين زيت زيتون.

- ليمون.

- ثلاثة فصوص ثوم.

- بقدونس مفروم.

طريقة التحضير:

- قطعي الخبز قطع متوسطة الحجم وقومي بتحميصه واركنيه جانبًا.

- قطعي الباذنجان مكعبات ودخليه الفرن أو اقليه حسب الحاجة.

- اخلطى الباذنجان مع الزبادي والثوم والليمون والملح وزيت الزيتون وقلبي المكونات معًا حتى تختلط كل مكعبات الباذنجان مع الزبادي.

- زيني أعلى السلطة بالبقدونس أو الحمص حسب ما تريدي وقدميه لأولادك.

طريقة عمل سلطة الباذنجان الدايت

المقادير:

- باذنجان.

- ليمون.

- ‏زيت زيتون.

- ‏ملح.

- ‏نعناع.

- ‏بقدونس.

- افتحي الباذنجان بالشوكة، ثم اشويه على النار حتى يصبح ناضجًا.

- انزعي القشرة الخارجية وتخلصي منها وامزجي الليمون مع الزيت والملح ثم ضعيه على الباذنجان واهرسي جيدًا.

- ضعي مكعبات الباذنجان ثم الخضروات وقلبي ورشي النعناع والبقدونس على الوجه.