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استشاري تغذية تحدز من الإفراط في تناول العصائر الطازجة: أضرارها كبيرة

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القاهرة - سمر حسين - صحة

العصائر الطبيعية

يفضل الكثير من الأشخاص شرب العصائر الطبيعية بدلًا من تناول الفواكه نفسها، ويعتقد البعض أنها تعطي طاقة أكثر، إلا أنه ربما لا يعلمون أن هذه العادة تسبب أضرار على الصحة خاصة في حال الإفراط فيه وهو ما نرصده في السطور التالية.

وذكرت استشاري التغذية سماح سليمان، لـ«هُن»، أن تناول ثمرة الفاكهة أفضل من تناولها عصير طازج لأن هذه العادة تجعل الشخص يحصل على نسبة كبيرة من السكر المركز، موضحة أن الفواكه غنية بسكر الفركتوز، وعندما يجري عصرها لا يضع واحدة فقط، ولكن أكثر من ثمرة لذا تكون كمية السكر كبيرة جدا.

أضرار تناول العصائر الطبيعية

ونصحت سليمان بتناول الفاكهة كثمرة والتقليل من تناول العصائر الطازجة والابتعاد تماما عن الإفراط فيها؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر وسعرات حرارية عالية، ما يؤثر على الصحة أبرزها زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكري ومشاكل بالكلى على المدى البعيد.

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فوائد الفواكه

وأشارت استشاري التغذية إلى أن تناول ثمرة الفاكهة أفضل كثيرًا لأنها تحتوي على ألياف ما يجعلها تحمي من أمراض كثيرة، إذ تعمل على خفص السكر أو مستوى الكوليسترول بالدم أو الوقاية من السرطان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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