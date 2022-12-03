تمارين لمنع تجلط الدم.. أبرزها «الضغط» والمشي بانتظام

القاهرة - سمر حسين - صحة

تجلط الدم يحدث عند تحول للدم من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، وقد يشكل الجلطة الدموية، ويكون هذا بسبب انخفاض في سرعة الدم، والقيام ببعض التمارين في المنزل قد يساعدك على تجنب الإصابة بتجلط الدم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» تمارين للمساعدة على التقليل من تجلط الدم.

وفي هذا الصدد قال أحمد معوض الإمام استشاري أمراض القلب لـ«هُن» إن تجلط الدم يحدث بسبب اعتلال في جدار الأوعية الدموية ومكونات الدم، وذلك قد يحدث بسبب الجلوس لفترات طويلة أو ملازمة السرير، يؤدي إلى زيادة الضغط على منطقة الحوض والساقين، لذلك من الممكن القيام ببعض التمارين لمنع تكون الجلطات والحفاظ على دورة دموية جيدة طوال اليوم للمساعدة على تقليل خطر تشكل الجلطات.

تمارين لمنع تجلط الدم

- القيام التمارين سريعة مثل توجيه القدم وثنيها.

- ‏رفع الركبة إلى الصدر.

- القيام بتمرين الضغط باستمرار، فهو من التمارين الفعالة والمفيدة إذ يساعد على زيادة تدفق الدم للرأس.

- وضع اليدين على سطح مرتفع عن سطح الأرض ليتخذ الجسم وضعًا مائلًا ويتم الضغط بواسطة اليدين لرفع الجسم للأعلى.

- ‏احتفاظ الظهر بوضع مستقيم.

- الوقوف بشكل تدريجي.

- ‏المشي لمدة 5 إلى 10 دقائق كل ساعتين من شأنه أن يساعد على استمرار الدورة الدموية.

نصائح لتخفيف تجلط الدم

وأضاف «الإمام» أنه يجب شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف وتجنب الأطعمة السريعة وتناول الوجبات المفيدة المطبوخة في المنزل لتجنب استهلاك الصوديوم والسكر والدهون الذي قد يشكل تجلط الدم.