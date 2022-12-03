ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعفران؟.. خبيرة التغذية مروة شعير توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الزعفران من الأعشاب المهمة والمفيدة للجسم التي لا يعرف فوائدها الكثير من الناس، بجانب اللون المميز الذي يضيفه إلى الطعام يمد الإنسان بالفوائد الصحية، ومهم لمرضى الكبد ويقي من الأمراض الخطيرة منها السرطانات، كما يحتوي الزعفران على مجموعة من المكونات الكيميائية المختلفة التي قد تساعد على خفض ضغط الدم.

في التقرير التالي يقدم «هن» الإجابة عن سؤال ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعفران، وكيفية تناوله للإستفادة منه وفقًا لإخصائية التغذية العلاجية والسمنة دكتورة مروة شعير.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعفران؟

يشتهر الزعفران بفوائده الصحية نظرًا لاحتوائه على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات، ومفيد لمرضى الكبد، ويقي من الالتهابات والأمراض المختلفة مع مراعاة تناوله بطريقة صحية وعدم تعرضه لدرجات حرارة عالية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الزعفران في الطعام يفضل إضافته في الدقائق الأخيرة للوجبات ليضيف إليها اللون والفوائد الصحية وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مشروب الزعفران يفضل عدم تعرض الماء للغليان ويكون الماء فاتر، وعند إضافته للسلطات يضاف إليها طازج حتى يستفيد الجسم من الزعفران.

فوائد الزعفران للقلب

بالإضافة إلى فوائد الزعفران السابقة، يحتوي أيضًا على العديد من المكونات الكيميائية المختلفة التي قد تساعد على خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول وثلاثي الجليسريد وتوفير الحماية ضد أمراض القلب، كما ان مركب الكروسيتن العنصرالنشط في الزعفران يعمل على حماية القلب من الأمراض مثل تضخم القلب، وفقًا لموقع «health line».

للزعفران فوائد أخرى لتقوية الذاكرة، حيث تساعد المواد الفعالة الموجودة في الزعفران مثل الكروسين، والكروسيتين في عملية التعلم ودعم وظائف الذاكرة، وتعد نسبة فوائد الزعفران في تحسين مشاكل التعلم والذاكرة عالية جداً، كما يساعد الزعفران أيضاً في علاج بعض الأمراض التي تصيب المخ، مثل مرض الزهايمر.