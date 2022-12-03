الامارات | تذاكر مجانية لأول 51 طفلاً زاروا مدن ياس الترفيهية في عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت جزيرة ياس، في أبوظبي، 51 تذكرة مجانية في كل من مدنها الترفيهية، لأول 51 طفلاً زاروا المدن الترفيهية، ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات. واستمتع زوار جزيرة ياس بالعروض الترفيهية الحية، والفعاليات في الجزيرة، ومنها عروض الألعاب النارية الرائعة، التي أمكنت مشاهدتها من واجهة ياس باي البحرية. والتقط زوار عالم فيراري أبوظبي الصور التذكارية على خلفية علم دولة الإمارات، كما احتضنت الوجهة الحائزة جوائز عدد من الأنشطة الإماراتية التقليدية وأنشطة الترفيه الحي، بما في ذلك أنشطة حملة الصقور، وعازفو العود والربابة، والرسم على الوجه، ورسوم الحناء. كما تمتع زوار الوجهة الترفيهية من عروض «الإقامة واللعب»، وذلك بالإقامة في أحد الفنادق ذات المستوى العالمي في الوجهة مع الدخول إلى المدن الترفيهية.