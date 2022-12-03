الامارات | «غوغل» يحتفي بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محرك البحث العالمي غوغل، أمس، بـ«عيد الاتحاد الـ51»، حيث تصدر علم دولة الإمارات العربية المتحدة الصفحة الرئيسة لمحرك البحث.

وتشهد دولة الإمارات بهذه المناسبة التاريخية العديد من الاحتفالات والفعاليات التي تنتشر في كل أنحاء الدولة، ومن أبرزها الاحتفال الرسمي الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر حتى 11 ديسمبر الجاري، وهو الأضخم بعد انحسار جائحة كورونا، والفكرة العامة للعرض مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.