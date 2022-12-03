الامارات | حسين الجسمي يحيي أولى حفلات عيد الاتحاد «إماراتي وراسي في السما مرفوع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أولى حفلات عيد الاتحاد الـ51، مع أمسية موسيقية مميزة أحياها الفنان الإماراتي حسين الجسمي في الحصن.

وأبدع الجسمي بأداء مجموعة من أبرز أغانيه، من «حي بالشهامة» و«إماراتي وراسي في السما مرفوع» إلى «دق القلب» و«بلّغ حبيبك» وغيرها. حيث أطرب الجماهير التي توافدت بأعداد كبيرة للاحتفال بعيد الاتحاد على أنغام موسيقاه.

كما عزف على البيانو أثناء أدائه للنشيد الوطني الإماراتي مع الجماهير. وكان الختام مع أغنية «بالبنط العريض» التي أضفت أجواء مرحة على الحفل ولاقت تفاعلاً كبيراً. وحيّا الفنان المحبوب جمهوره متمنياً لشعب الإمارات الخير والازدهار قبل أن يغادر المسرح وسط تصفيق حارّ.

وتستمر الاحتفالات بهذه المناسبة المميزة، حيث يقدم المغني حمد العامري مجموعة من أجمل أغنياته في الحصن يوم غد 3 ديسمبر. كما تستضيف قلعة الجاهلي في العين الفنان فؤاد عبدالواحد، والفنانة بلقيس في حفل مشترك.