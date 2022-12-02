خطوات سهلة لعمل كونتور تحديد عظام الخد.. طلة ساحرة بمكياج واضح

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تدور فكرة «الكونتور» حول استخدام المزيج الصحيح من الظلال في المناطق الصحيحة من وجهك، للحصول على تأثير أكثر إبرازًا لعظام الوجه، إذ يبرز الملامح والأبعاد الصحيحة لوجهك، وفيما يلي بعض النصائح والتعليمات المهمة لتحديد عظام الخد، بخطوات سهلة المتابعة ومناسبة للمبتدئين، بحسب ما نشر موقع مجلة «elle» المتخصصة في شؤون المرأة.

كيفية عمل الكونتور لتحديد عظام الخد

الأدوات:

- فرشاة برونزر أساسية.

- بودرة كونتور.

- أحمر خدود.

- هايلايتر.

خطوات عمل الكونتور لتحديد عظام الخد:

- تحديد الخدين، من خلال شفط خديك، لمعرفة مكان تجاويف الخدين، ثم أميلي الفرشاة بزاوية 45 درجة، وضعيها على عظم الوجنة.

- امسكي فرشاة الكونتور بزاوية، وضعيها ف البودرة أو استخدمي برونزر أغمق من لون بشرتك بدرجتين إلى ثلاث درجات.

- ضعي طرف الفرشاة في النقطة الواقعة أسفل خط شعرك مباشرة، ثم اسحبي لأسفل إلى أقل من نصف طول عظام وجنتيك.

- خففي الضغط على الفرشاة قليلا، أثناء التمرير لأسفل، حتى لا تغطي الظلال المحيطية بمنطقة عظام الوجنتين.

اختيار أحمر خدود مناسب

- اختاري أحمر خدود يناسب لون بشرتك، أو يمكنك اختيار درجات اللون الوردي أو البني أو البنفسجي أو البرونزي، المستخدم في المكياج، ثم استخدمي فرشاة بودرة ناعمة لوضعه وخلطه.

- اضربي الخليط على الفرشاة برفق، لتمزجي أحمر الخدود والبرونزر، إذ يضمن ذلك ألا يبدو المكياج متقطعًا ومتفاوتًا.

- الكونتور والهايلايت يكملان بعضهما البعض، لذا اختاري هايلايتر كريمي حسب لون بشرتك وضعيه بفرشاة صغيرة منفوشة، ثم ضعيه فوق عظام وجنتيك مباشرة «المنطقة التي حددتيها».