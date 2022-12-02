طريقة عمل توبينج الشوفان اللذيذة في البيت.. خطوات سهلة ومش هتكلفك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشوفان من الأطعمة المفيدة واللذيذة، التي يجب على ربات البيوت، أن تقدمها لأولادها، إذ يحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة المفيدة، خاصة توبينج الشوفان، الذي يصنع من أي نوع فاكهة، مع إضافة مكسرات وعناصر غذائية أخرى للشوفان.

توبينج الشوفان بالفواكه والكريمة

نقدم لكِ طريقة عمل توبينج الشوفان على خُطى الشيف مروة مهنى.

المقادير:

- 250 مللي لبن أو ماء.

- نصف كوب شوفان.

- كريمة لباني.

- سكر بني.

- ملح.

- فواكه مشكلة من فراولة وتفاح أو كمثرى.

طريقة التحضير:

- اغلي الشوفان جيدًا.

- ضيفي السكر البني والكريمة، وهذا يكون ثابت لإضافة أي نوع من التوبينج «فاكهة ومكسرات أو إضافة أي عناصر غذائية يحبها أولادك» مع الشوفان.

- قطعي الفاكهة إلى قطع صغيرة، حتى يتداخل مع خليط الشوفان.

- قلبي الفواكة جيدًا وضيفي إليها الفاكهة والكريمة.

- من الممكن أن تضيفي المكسرات أو جوز الهند حسب حاجة أولادك.

توبينج الشوفان المكسرات

المقادير:

- الشوفان المغلي.

- شرائح موز.

- قرفة.

- سكر.

- مكسرات مشكلة حسب المتواجد.

طريقة التحضير:

- قلبي المكونات جيدًا وضيفي الشوفان والكريمة.

- غطي وجه الخليط بالقرفة والسكر، ومن الممكن أن تستبدلي السكر بالعسل.

توبينج الفواكه المجففة

المقادير:

- مشمش أو تين مجفف.

- شوفان حسب الحاجة.

- مكسرات مشكلة.

- عسل أبيض.

طريقة التحضير:

- ‏قطعي الفواكة إلى قطع صغيرة.

- ‏اخلطي كل المكونات معًا.

- ‏ضيفي العسل إلى المكونات واخلطيها جيدًا.