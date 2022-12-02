أطعمة تساعد على تقليل التشنجات العضلية المتكررة.. الأفوكادو مهم والطماطم كلها خير

القاهرة - سمر حسين - صحة

التشنجات العضلية عرض غير صحي، ينشأ بسبب انقباضات لا إرادية للعضلات، تعيق استخدام العضلة بشكل مؤقت، وقد تستمر لفترة بحسب شدتها، إذ تعد من المشكلات المزعجة التي تسبب الشعور بالألم وعدم الراحة، وقد يساهم تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات في التقليل منها، لذا نستعرض مجموعة أطعمة تساعد على تقليل التشنجات العضلية المتكررة.

أسباب التشنج العضلي

بحسب موقع «altibbi» الخاص بالصحة، تتعدد أسباب تشنج العضلات، في مقدمتها اختلال المعادن والأملاح، ونقص العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء العضلات، بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى:

- عدم النشاط وتجمع السوائل المتكرر في الطرف السفلي.

- التوقف عند السير فجأة، يسبب التيبس العضلي المؤلم.

- بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

- الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة، دون إحماء مسبق للجسم.

- إجهاد العضلات بشكل دائم، واستمرار الضغط على أحد الاعصاب.

- اضطرابات الغدة الدرقية.

- نقص نسبة السكر في الدم.

-‏ نقص المعادن والأملاح في الجسم أو زيادة استهلاكها مثل الكالسيوم والماغنيسيوم.

علاج التشنج العضلي

يقول الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية لـ«هُن»، إن العلاج الأساسي للتشنج العضلي، يكون بتعويض نقص العناصر المهمة في الجسم من البوتاسيوم والصوديوم، والكالسيوم، والماغنيسيوم، إذ تساهم في منع وعلاج الشد العضلي.

أطعمة تساعد على علاج التشنج العضلي

نوه عفيفي، أن التشنجات العضلية تسبب ألمًا شديدًا، لذلك يجب تعويضها بطعام يحتوي على العناصر الكاملة للجسم، وهي كالتالي:

• أطعمة تحتوي على بوتاسيوم:

- ‏الأفوكادو: من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

- ‏البطاطس: مصدر أساسي لفيتامين سي.

- الطماطم: بها كل العناصر الغذائية الضرورية، ومصدر مهم للبوتاسيوم.

- أطعمة تحتوي على الكالسيوم:

منتجات الألبان والزبادي.

الخضراوات الورقية الخضراء مثل البروكلي.

السمك المفيد للصحة كالسلمون.

الموز إذ يحتوي على 3 عناصر ضرورية لتخفيف التشنج العضلي، وهي البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم.