الامارات | 17 مليون أمريكي يعتقدون أن حليب الشوكولا يأتي من البقر البني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت دراسة استقصائية من مركز الابتكار لمنتجات الألبان الأمريكية أن 7٪ من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن حليب الشوكولاتة يأتي من الأبقار البنية. وإذا بدت هذه النسبة صغيرة بما يكفي لتكون معقولة، فيجب علينا الانتباه بأن 7٪ من البالغين الأمريكيين هو حوالي 17.3 مليون شخص.

وتضمن الاستطلاع بعض الإحصائيات الأخرى مثل أن ربع الأمريكيين يذهبون إلى المتجر قبل السادسة صباحًا للحصول على الحليب، و 95٪ من الأمريكيين لديهم حاليًا نوع واحد على الأقل من الجبن في ثلاجاتهم

وكتب المركز على موقعه على الإنترنت لتوضيح معضلة الأبقار القديمة: «لكي نكون منصفين، قد تجعلنا بعض الأسئلة والأساطير المتعلقة بالحليب نبتسم». «لكننا ندرك أننا بحاجة إلى معلومات دقيقة لاتخاذ أفضل الخيارات لأنفسنا ولعائلاتنا بشأن ما نأكله».

وقالت متحدثة باسم الحملة لشبكة «سي إن إن» معلقة على نتائج الدراسة بخصوص حليب الشوكولا «إنه أمر مفاجئ بعض الشيء»، «ليس لدينا فكرة لماذا يتوصل الناس إلى هذا الاستنتاج»