‎حفل زفاف ابن الشيف حسن يخطف الأنظار: شكر المعازيم بـ«أفشاته» الشهيرة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الشيف حسن، بحفل زفاف نجله، حيث ظهر بجوار العروس التي خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها ورقتها، إذ حرصت خبيرة التجميل روز ألفريد، على مشاركة متابعيها بلقطات من حفل الزفاف والاستعدادات، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

حفل زفاف ابن الشيف حسن

ظهرت العروس أثناء الاستعدادات للحفل ووضع اللمسات الأخيرة، بجوار الشيف حسن والد زوجها، الذي كان يرتدي بدلة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، وكان يرافقهما في الصورة مصفف الشعر.

العروسة «تبارك» زوجة ابن الشيف حسن، ظهرت بإطلالة أنيقة خلال الاستعداد لحفل الزفاف والتجهيزات، حيث ارتدت بنطلون وروب باللون الأبيض المصنوع من القماش الستان، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة من أنامل مصفف الشعر ألفريد.

ووجّه الشيف حسن الشكر لجميع الحضور في زفاف ابنه مستخدما كلماته الشهيرة «يا تكاته.. يا جماله.. يا حركاته».

تفاعل مع حفل زفاف ابن الشيف حسن

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع حفل زفاف ابن الشيف حسن، من خلال الإعجاابات وتعليقات المباركة على الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب بعضهم: «ألف مبروك يا شيف حسن، زي ما يكون هو العريس، متأكدين أنها مش بنته، كإنه العريس، ربنا يتمملك على خير ويرزقك بالاحفاد، العروسة قمر الله أكبر، يا تكاتو يا حركاته، يعني مش هو العريس، حركة حلوة بيوصل مرات ابنه ليه بنفسه».

معلومات عن الشيف حسن

الشيف حسن، مقدم برامج الطبخ الشهير، وهو صاحب أشهر العبارات التي دخلت البيوت، منها «التكّات» و«الحركات» و«يا جمالو يا جمالو»، التي أصبح جمهوره يتداولها عنه، ومن شهرته في مجال الطهى أصبح نجم إعلانات للعديد من المنتجات الغذائية والكهربائية، وله شعبية كبيرة عند قطاع كبير من الجمهور، خاصة السيدات.