موقف إنساني لمعلمة مع طفل يعاني صعوبة في التعلم.. بكاؤه تحول لفرح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 45 ثانية، أثار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعلمة وطفل عراقيين، الذي ظهر في بدايته وهو يجهش في البكاء داخل الفصل وأمام الحضور، يقف أمام السبورة في محاولة منه لكتابة الأرقام الرياضية لكنه لم يستطع التغلب على خوفه وخجله أمام الجميع.

في لافتة مؤثرة من المعلمة العراقية التي حاولت السيطرة على مخاوف الطفل ومساعدته في التحلي بالثقة من جديد أمام باقي الطلاب، حتى طلبت منه فتح دفتره بذاته وكتابة رقم معين، وهي تُمسك بهاتفها المحمول في لافتة منها لتحفيز الطفل أمام الجميع، حتى استمد منها الثقة واستطاع النجاح وكتابة الرقم المطلوب منه، وفقًا لـ«العربية».

تبدل ملامح الطفل من البكاء للابتسامة

شعر الطفل العراقي بالفخر أمام التلاميذ، بعدما نجح في كتابة الرقم الرياضي حتى صفق له رفاقه بعدما طلبت منهم المعلمة ذلك، لتتبدل ملامح وجهه على الفور من الحزن والبكاء الشديد إلى الابتسامة الشديدة.

انتشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الطفل العراقي التي كانت تحاول المعلمة تحفيز الطفل خلاله في أثناء البكاء، إذ قالت: «والله أنت شاطر وبتعرف تكتب، فرجيني شو كاتب بدفترك، أنت اللي كاتب هذا»، لتطلب منه كتابة رقم 24 داخل الدفتر، لينجح الطفل في كتابته حتى طلبت من الطلاب الآخرين التصفيق الحار له: «صفقوله يا شباب، على هالشطارة».

إشادة وفخر من رواد التواصل

لقي مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معه، إذ حصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات من التعليقات، كان من أبرزها: «النساء فخر، البنات نعمة الحياة، المعلم له دورًا كبيرًا والأهل أيضًا في زيادة ثقة الطفل بنفسه، رغم أن الطفل ليس رضيعًا إلا أنه يعاني من صعوبة بالنطق، ويبدو أنه مدمر نفسيا بسبب البيئة التي ترعرع بها التي تقسو عليه، هذي المفروض يكرموها ويكافؤها على مجهودها وصبرها».