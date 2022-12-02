نصائح لـ«النيو مامي» لإعداد غرفة المولود.. ألوان مريحة للعين ورسومات مبهجة

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ بداية الحمل، تنتظر الأم قدوم طفلها بفارغ الصبر، وتبدأ في عد الأيام حتى ميلاد الطفل الصغير، لكن قبلها هناك مجموعة من الإجراءات منها ملابس الصغير وإعداد غرفته وتنسيق الألوان المناسبة لعمره، التي تركز معظمها على الألوان المبهجة منها البينك والسماوي، وأيضًا الألعاب التي يمكن وضعها في غرفة الصغير والإضاءة المريحة لعينيه.

ألوان غرفة المولود الصغير

لاستقبال المولود الصغير، اختاري الأشكال المتباينة للألوان، من خلال اختيار ألوان الجدار بدرجة فاتحة أو داكنة للخلفية، وعليها أشكال صغيرة كالدوائر أو الفراشات أو غيرها بألوان داكنة مع الخلفية الفاتحة والعكس صحيح، أو يمكن اختيار الألوان الفاتحة بشكل متناسق، منها اختيار درجات اللون الوردي أو السماوي مع تصاميم لأشكال كرتون تتناسب مع جنس المولود، وفقًا لموقع «pinterest».

الألوان الباستيل

في الفترة الأخيرة، أصبحت موضة الألوان الباستيل ذات صلة بديكورات ألوان غرف الأطفال، كما أن لها علاقة بالأزياء والأحذية، وبالنسبة لغرفة لأطفال، يمكن التنسيق بين الألوان في عدة أشكال مختلفة، منها نموذج المثلثات، المربعات المتداخلة أو بالشكل الذي تحبينه لأطفالك، مع إضافة ديكورات صغيرة للطيور والعصافير والفراشات في أركان الغرفة.

الدوائر الملونة

إذا كنتِ من الأمهات التي تحب الألوان الفاتحة، يمكنك اختيار اللون الأبيض السادة في غرفة مولودك الجديد مع إضافة الدوائر الصغيرة الملونة بألوان الأحمر والأزرق والأصفر والروز والأخضر والدرجات التي تناسبك، لتحصلي على شكل مبهج.

الرسومات والألوان المبهجة

تلعب الرسومات دورًا مهمًا في إدراك الطفل وتشكيل وعيه، كما أن للألوان هي الأخرى دورًا في العامل النفسي والهدوء للطفل الصغير، لهذا احرصي على تنسيق الألوان المريحة للعين في غرفة الصغير، ويجب اختيار الرسومات اللطيفة لبعض الشخصيات الكرتونية أو أبطال القصص الخيالية، ويمكن رسم لوحات للطبيعة والبحيرات أو للفضاء والكون الخارجي مع شرح لمعالم اللوحة حتى يبدأ في استيعابها تدريجيًا عندما يكبر.