طريقة عمل بيتزا الطاسة بالتونة.. «تكات بسيطة هتظبط الشكل والطعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص النساء على معرفة كل ما هو جديد وسهل في عالم المطبخ، لطهي الأكلات الشهية بطريقة غير متعبو وموفرة في الوقت، وتعد من أسهل الوجبات التونة، كونها سريعة ولا تتطلب جهدًا كبيرًا في تقديمها، خاصة أنه يمكن إدخالها في أصناف المأكولات المختلفة، ولذا نقدم في التقرير التالي، طريقة عمل بيتزا الطاسة بالتونة في منزلك بخطوات سهلة وبسيطة على حسب الشيف نجلاء الشرشابي، التي يتميز أسلوبها بالبساطة واستخدام إمكانيات سهلة على قد الإيد.

مقادير عمل بيتزا الطاسة بالتونة

لعمل بيتزا الطاسة بالتونة بمنزلك، ستحتاجين إلى المقادير التالية:

2 كوب من دقيق

ربع كوب من الزيت

معلقة صغيرة خمييرة فورية

معلقة كبيرة لبن بودرة

رشة سكر

رشه صغيرة ملح

ماء للعجين

ولتزيين وجه بيتزا التونة ستحتاجين إلى:

صلصة البيتزا

فلفل رومي

تونة

زيتون أسود حلقات

شرائح من البصل

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

طريقة عمل بيتزا الطاسة بالتونة في منزلك

ضعي في العجان كوبان الدقيق مع لبن البودرة والملح والسكر والخميره، ثم قلبيها جيدًا حتى تمتزج جيدا، وبالتدريج في أثناء تقليبها في العجان، ضعي الزيت وبعد ذلك المياه حتى يصبح لديكِ عجين طري متماسك، وبعد ذلك، شكلي عجين البيتزا ثم ضعيها في الطاسة الساخنة مسبقًا على نار هادئة، ثم ضعي على العجين داخل الطاسة مكونات البيتزا والتونة، وبعد الانتهاء من تزيينها، غطيها واتركيها حتى تنضج، ثم تقدم ساخنة.

ولا تنسي أنه لنجاح البيتزا، يجب أن تكون الطاسة بغطاء، كما يمكنك استبدال التونة بأي مكون حسب رغبتك، وبدلًا من تحضير صلصة البيتزا يمكنك استبدالها بالكاتشب.

لتحضير صلصة البيتزا، ضعي على النار كوبان من عصير الطماطم مع رشة من الزعتر كذلك من الفلفل الأسود مع فصين من الثوم المفروم ومعلقتين كبار من الزيت، واتركيها حتى يصبح قوام الصلصة ثقيلًا ويأخذ الرائحة والطعم المعتادين في البيتزا.