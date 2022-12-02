نصائح للعناية بالشعر الكيرلي في الشتاء.. «بلاش تستخدمي الفوطة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر الشعر الكيرلي من التسريحات السائدة التي تسعى إليها الكثيرات للتغير من شكلهن، وذلك بسبب كونها من تسريحات الشعر المميزة وطريقة قصة مختلفة، لكن على الرغم من كون الشعر الكيرلي يكون طبيعة ولُد بها بعض الناس إلا أنه يحتاج إلى عناية وإهتمام من خلال إستخدام بعض الزيوت الطبيعية وتجنب بعض العادات اليومية منها استخدام المنشفة في تجفيفه، وفقًا لموقع مجلة الموضة الفرنسية «Vogue».

نصائح للعناية بالشعر الكيرلي

أولى نصائح للعناية بالشعر الكيرلي هي تجنب تجفيف الشعر باستخدام المنشفة عند الخروج من الحمام، بدلًا من ذلك يجب استبدالها بيديك، اعصري شعرك برفق للتخلص من الماء الزائد واتركيه رطبًا ومبللاً، بعد ذلك، ضعي كريمات العناية على شعرك قبل تجفيفه للمساعدة في الحفاظ على نمط الكيرلي الطبيعي، خاصة في فصل الشتاء.

احصلي على المنتجات المناسبة

النصيحة الثانية للعناية بالشعر الكيرلي هي اختيار المنتجات المناسبة لطبيعة الشعر، ابحثي عن المنتجات التي توفر الحماية لشعرك من الحرارة، لأن جذور الشعر المجعد تكون مفتوحة وواسعة بعد الاستحمام، ضعي كمية وفيرة على كل البصيلات ووزعيها على الشعر جيدًا.

أما طريقة تسريحه، قالت خبيرة الشعر فاتن غريب، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»:«الشعر الكيرلي يحتاج إلى طريقة معينة في التمشيط، يتم تمشيطه من الأسفل إلى الأعلى برفق حتى لا تُقطع البصيلات، ويفضل إذا تم تسريحه يتم تقسيمه إلى نصفين، وعندما يتغير عن طبيعته هذا يعني أنه تعرض للتلف بسبب المواد الكيميائية الشديدة التي تعرض لها».

تخلصي من الأطراف الميتة

النصيحة الثالثة للعناية بالشعر الكيرلي، هي التخلص من الأطراف الميتة، ذلك لأن تجعيد الشعر ليس أمرًا بسيطًا، من المهم حقًا الحصول على قصة شعر جيدة تعمل على إظهار تجاعيد الشعر ولفاته بطريقة أنيقة مع التخلص من الأطراف الميتة حتى لا يظهر بمظهر هائش.

لفي خصلات شعرك

قومي دائمًا بلف أجزاء من الشعر على أصابعك، حتى تحددي مظهر اللفة جيداً فتبدو بعض اللفات متناسقة، كما يمكن لف خصلات الشعر ببعض الأدوات المنزلية منها القلم الرصاص وبعض الأطواق المصممة خصصيصًا للشعر الكيرلي، أو باستخدام جهاز الرول.