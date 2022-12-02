رحلة «نشوى» من الإصابة بسرطان الثدي للتعافي: انتصرت على المرض بدعم أسرتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلة شاقة وصعبة تخوضها السيدات حينما يعلمن بمرضهن ومعاناتهن من مرض العصر اللعين، خاصة سرطان الثدي، إذ تتغير حياة السيدة بأكملها، تحاول استجماع قواها للانتصار والتغلب عليه، تفقد صوابها أحيانًا وأوقات أخرى تتحلى بالصبر والعزيمة والإرادة حتى تنتصر في النهاية، وهو ما حدث مع كثير من المصابات بالسرطان، إذ كان لديهن دافعًا قويًا يجعلهن يرفضن الاستسلام، وهو ما حدث بالفعل مع أخصائية التغذية نشوى فؤاد، التي خاضت حربًا مع المرض الخبيث وانتصرت عليه.

معاناة وعلاج والتحلي بالقوة

الدكتورة نشوى فؤاد، أخصائية التغذية، تحدثت عن كواليس معاناتها مع سرطان الثدي، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، أمس، إذ قالت: «طول عمري بشتغل أخصائية تغذية، وفي 2019 اتشخصت بمرض سرطان الثدي، عائلتي فيها أكثر من واحدة مريضة، أجلت كل اللي ورايا وقعدت أتعالج 10 شهور، وفي 2020 قررت أذاكر وأدرس كل حاجة خاصة بالسرطان لمدة سنة، ووقت كورونا كملت وأتخرج من عندي 2 بيساعدوا في تدريب مرضى السرطان، حسيت إن السرطان جالي علشان أساعد غيري لأن الرحلة مش سهلة».

كواليس الإصابة والتشخيص

«قررت أترك أثرًا وبشكر ربنا إن جالي سرطان الثدي، بقيت أحسن من الأول ورحلتي كان شاقة»، عبارة واصلت من خلالها أخصائية التغذية نشوى فؤاد، الحديث عن كواليس إصابتها بسرطان الثدي، مضيفة: «العلاج أخذ سنة، عملت العملية 3 فبراير 2020، وخلصت علاج 28 أكتوبر السنة دي، وفي أكتوبر الوردي دايمًا هحتفل إني بقيت حرة من السرطان».

رضا وسعادة بالرحلة

وعن رحلتها الشاقة التي واجهتها مع سرطان الثدي، قالت «نشوى»: «سعيدة بالرحلة والحمد لله عرفت أتعامل مع السرطان وبقيت أحسن من الأول بفضل دعم أسرتي، التغذية ماكنتش في العلاج فقط وإنما للوقاية والحفاظ على الجهاز الهضمي».